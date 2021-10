Incidente per Massimo Giletti: si è rotto il naso giocando a calcio

Anche il 20 ottobre Non è l’arena è in diretta su La7 con il consueto appuntamento del mercoledì: questa volta, però, il conduttore, Massimo Giletti, accoglie gli ospiti in studio con un vistoso cerotto sul naso. A svelare ciò che è successo è lo stesso presentatore, in un video che ha postato sulle pagine social del programma nel quale ha anticipato anche i temi della puntata.

“Qualcuno di voi dirà: “Ma che t’è successo Massimo?”. Gioco ancora a calcio, ci si può anche mezzo fratturare il naso“, ha detto Giletti con un velo di ironia. Un infortunio sul campo da gioco, quindi, per il conduttore, che nonostante il dolore al naso e la fasciatura non rinuncia ad essere presente alla diretta di Non è l’arena, per affrontare in prima persona gli argomenti che lui stesso ha annunciato su Twitter.

Niente di grave per il presentatore, che comparendo così aveva subito allarmato il pubblico: in un primo momento si era pensato infatti ad un’aggressione avvenuta durante uno dei suoi reportage per il programma di La7. E non sarebbe la prima volta: dal 2020, addirittura, Giletti vive sotto scorta, dopo aver reso pubbliche alcune intercettazioni che riguardavano il boss mafioso Filippo Graviano.

Nonostante l’incidente sportivo, però, il conduttore non mancherà all’appuntamento con la sua trasmissione di approfondimento politico e di attualità: tra i temi trattati ci sono le proteste contro il Green Pass, le manifestazioni dei lavoratori portuali a Trieste e un’inchiesta sulle cooperative sociali di Salerno.