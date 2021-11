Sono tanti i temi che vengono trattati nella puntata di Non è l’Arena del 3 novembre 2021. Su La7 il conduttore Massimo Giletti presenta il nuovo appuntamento con il programma dove a farla da padrone sono gli approfondimenti e le inchieste sui maggiori temi di attualità e sulle vicende della politica.

Molti gli argomenti, dalle sempre attuali manifestazioni del popolo dei no Green Pass alla sospensione da parte del Csm del magistrato Angelo Giorgianni dopo le sue dichiarazioni fatte dal palco di piazza del Popolo. Spazio anche al bilancio finale del G20 romano fino al nuovo capitolo dell’inchiesta sul Sistema Salerno del governatore De Luca con gli arresti di persone a lui vicine, come spiega Giletti nel video di anticipazioni su Instagram.

E poi ancora l’intervista al ministro degli Esteri Luigi Di Maio che in occasione dell’uscita del suo primo libro Un amore chiamato politica, si confronta in studio con il conduttore sui temi più caldi dell’attualità. Tra gli ospiti della puntata c’è Piero Chiambretti che, partendo dalla sua autobiografia, si racconta ripercorrendo il dramma personale vissuto con il Covid.

Infine a Non è l’Arena del 3 novembre 2021 un viaggio nel mondo della prostituzione con il racconto di una escort che confida i segreti della sua clientela. In studio tra gli altri anche Momi El Hawi, ristoratore di Firenze tra i fondatori del movimento Io Apro e Biagio Passaro, tornato in libertà dopo l’arresto per l’assalto alla Cgil, mentre per il dibattito sono presenti Luca Telese, Carla Cantone e Pierpaolo Sileri.