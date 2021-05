Olio di semi neri per capelli: funziona davvero? Ecco come usarlo

I rimedi fai da te per prendersi cura del proprio aspetto sono sempre molto gettonati. Tra questi si sente spesso parlare dell’olio di semi neri, ottenuto dalla spremitura dei semi della Nigella sativa, una pianta fiorita che affonda le sue radici nell’Asia occidentale e in alcune zone dell’Europa.

Olio di semi neri: a cosa serve?

All’olio di semi neri – conosciuto anche come cumino nero – sono state attribuite straordinarie capacità per i capelli e non solo: le ricerche su questi semi sostengono da anni che sia utile per aiutare la crescita della chioma e che possa rappresentare un rimedio casalingo per combattere il diradamento cutaneo. Studi più recenti invece ritengono che sia efficace anche come protezione solare naturale, rendendolo quindi utile come ingrediente delle preparazioni cosmetiche.

Le ricerche sull’olio di semi neri sono numerose: di certo l’ampio interesse scientifico sulla Nigella sativa fa capire la sua importanza ed efficacia in campo cosmetico.

“L’ingrediente segreto” ritenuto importante nel processo di rinnovamento cellulare che sta alla base di questo arbusto pare essere il timochinone, componente stesso dell’olio con proprietà antinfiammatorie e antiossidanti.

Come usare l’olio di semi neri

L’uso topico dell’olio di semi neri non fa certo miracoli ma può aiutare a mantenere un equilibrio cutaneo dove far crescere capelli sani e forti. Infatti ha anche proprietà anti-fungine e tiene quindi alla lontana batteri e funghi che potrebbero alterare la condizione del cuoio capelluto.

Per promuovere la crescita dei capelli con rimedi fai da te, l’olio di semi neri funziona bene sia usato da solo, sia in sinergia con l’olio di cocco, attraverso impacchi dove lasciare il prodotto in posa, come se fosse una maschera.

Si può optare anche per una delle tante formulazioni disponibili in commercio di maschere o shampoo contenenti il cumino nero, per prendersi cura dei capelli prima e durante il lavaggio.

Il cumino nero esiste anche sotto forma di integratore alimentare in compresse, perché è ritenuto molto utile per controllare la quantità di glucosio e la pressione sanguigna. È anche considerato un antibatterico naturale, utile per disintossicare l’intestino. Per tutti gli usi però che non siano topici è sempre meglio consultare il medico per capire se può essere un integratore adatto alla propria condizione.

Le proprietà dell’olio di semi neri

Scopriamo nel dettagli i benefici che apporta l’olio di semi neri alla chioma:

rinforza il cuoio capelluto;

il cuoio capelluto; promuove la ricrescita dei capelli;

dei capelli; ha potere districante e lisciante che lo rende perfetto per i capelli crespi e/o ricci;

che lo rende perfetto per i capelli crespi e/o ricci; ha proprietà antinfiammatorie e antiossidanti.

Olio di semi neri in commercio

Ecco alcuni prodotti a base di cumino nero pronti da applicare sui capelli:

Shu Uemura Art of Hair Shusu Sleek Shampoo

È uno shampoo dalla formulazione ricca e corposa e contiene anche olio di cumino nero, che controlla i capelli crespi e promette una lucentezza satinata.

Disponibile su Lookfantastic a 30,95 euro

Shu Uemura Smoothing Treatment Maschera Capelli

Sempre Shu Uemura ha formulato la maschera per capelli che contiene olio di cumino nero, oltre ad altri attivi concentrati tra cui acidi grassi omega 3, 6 e 9. È un prodotto che nutre intensamente la fibra capillare.

Disponibile su Lookfantastic a 48,76 euro

Diego Dalla Palma Maschera Disciplinante Modellante – Orgoglioriccio

È un trattamento elasticizzante e riparatore che disciplina i capelli ricci, rendendoli morbidi e definiti per lungo tempo. L’olio di cumino nero dona corpo e rinforza i capelli fin dalla radice, svolgendo una potente azione antiossidante e ristrutturante.

Disponibile da Douglas a 19,95 euro