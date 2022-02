La primavera non è poi così lontana e le numerose sfilate primavera estate 2022 ce lo mostrano bene. Tra i capi più amati ci sono senz’altro le gonne. Mini, midi, al ginocchio, longuette, insomma, scegliete quella che più fa al caso vostro e poi…osate! Ebbene sì, la parola d’ordine della prossima stagione è proprio quella di osare con accostamenti e colori decisi. Un piccolo esempio ce lo regala Olivia Rodrigo, senza dubbio interprete privilegiata dello stile sempre più fresco e audace della z generation. E la sua minigonna mimetica ne è la prova inconfutabile.

La cantante di good 4 u, alle soglie dei suoi diciannove anni, è tornata sui social per sfoggiare una gonna che è una vera e propria lezione di stile (che molti suoi follower sembrano pronti a fare propria). In occasione della mostra Artists Inspired by Music: Interscope Reimagined, infatti, la giovane artista ha indossato un outfit unico, il cui ‘fiore all’occhiello’ è senz’altro la minigonna mimetica con maxi cinturone, una vera e propria lezione di stile.

Si tratta di una mini skirt camouflage a vita alta e caratterizzata da una tasca – anch’essa in stile mimetico – applicata sulla parte destra e sormontata da una cintura a banda larga. Si tratta di un capo della linea Heaven di Marc Jacobs, che presenta sopra la stampa, la figura stilizzata di un teddy bear a due teste.

Per completare l’outfit, Olivia Rodrigo ha optato per un cardigan cropped a righe abbinato ad un paio di vertiginosi stivali platform neri e con le stringhe, davvero unici, che mettono in risalto le gambe della cantante. Capelli sciolti e mossi e un trucco leggero sigillano un look davvero molto trendy.