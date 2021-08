Olivia Rodrigo, a soli diciotto anni, ha scalato la classifica mondiale di ascolti su Spotify, attestandosi al primo posto nell’estate 2021, con oltre 600 milioni di stream totalizzati dal singolo Good 4 u, nel periodo compreso tra il 22 maggio e il 22 agosto. Un risultato prodigioso per la cantante e attrice statunitense, di origini filippine, nata il 20 febbraio del 2003 a Temecula, nello Stato della California.

Olivia ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo nel 2016, quando ha interpretato il ruolo di Paige Olivera nella serie tv Disney Bizaardvark. Nel 2019 è entrata nel cast del telefilm di Disney +, High School Musical: The Musical: La serie, recitando la parte di Nini Salazar-Roberts. Per questa produzione, ha anche scritto due canzoni che compongono la colonna sonora della serie: All I Want e Just for a Moment. È attraverso questi due lavori, che viene riconosciuto il talento musicale di Olivia e nel gennaio del 2021 esce il singolo Drivers License, divenuto immediatamente un tormentone.

Una settimana prima dell’uscita del suo primo album, Sour, pubblicato lo scorso maggio, è stato rilasciato il singolo Good for u, con cui, appunto, è arrivata in cima alla classifica mondiale di ascolti della piattaforma di musica in streaming. Una classifica che vede al secondo posto i Maneskin, con la canzone Beggin, e al terzo posto il cantante portoricano Rauw Alejandro, con il brano Todo de Ti.

La cantautrice statunitense è protagonista assoluta della top 20, potendo vantare, oltre al primo gradino del podio, l’undicesima posizione, guadagnata con Deja vu, la quattordicesima con Traitor, la diciassettesima con Drivers license e la diciottesima con Happier.

Per quanto riguarda la classifica italiana, vince, invece, la medaglia d’oro su Spotify, sempre nell’arco temporale maggio-agosto, Sangiovanni, con oltre 56 milioni di stream per la sua Malibu. A seguire il duo Sferaebbasta e Blanco, con Mi fai impazzire e Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti con il pezzo Mille.