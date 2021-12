Colori moda 2021: quali indossare durante le festività natalizie

Brunch a tema, merende a base di panettoni con le amiche, party e cene eleganti: ritornano le festività natalizie ed è tempo di pensare ai colori da indossare per comporre look briosi e gioiosi. La moda suggerisce di puntare su colori luminosi all’insegna di paillettes, piume ed effetti metallizzati.

Per scegliere i colori moda 2021 che indosseremo durante il mese di dicembre basterà ispirarsi alla palette di colori di tendenza individuata dall’Istituto Pantone. Come il rosso nelle sfumature più profonde e decise, il bianco crema dai toni sobri e chic, il verde folletto e l’immancabile oro e argento per brillare in ogni occasione.

Accanto troviamo colori meno tradizionali per il periodo natalizio come il blu elettrico. Come indossare i colori moda 2021? In look monocromatici che virano verso la tinta unita o da mixare tra loro per outfit audaci dall’effetto wow.

Colori moda 2021: il rosso Fire Whirl

Tra i colori immancabili nel guardaroba delle feste natalizie c’è il rosso nella sfumatura più energica e dinamica che ammalia e cattura l’attenzione. Si tratta della tonalità fiammante e passionale del Fire Whirl, scelto dall’Istituto Pantone tra i colori moda dell’inverno 2021. E noi non possiamo far altro che cogliere l’invito a indossarlo per tutto il periodo del Natale declinato su slip dress, abiti lunghi e corti nei tessuti lucidi del raso e del velluto decorati da paillettes scintillanti.

Il verde folletto

La sua allure tipicamente fiabesca è ispirata alle creature che abitano i boschi, i folletti, e tinge di allegria e legenda i look delle festività natalizie. Stiamo parlando del verde folletto o Leprechaun che si conferma tra i colori moda di tendenza dell’inverno 2021 e che sarà il protagonista dei look del Natale. Come indossarlo? In look in tinta unita o abbinato al rosso e al bianco per comporre un look tipicamente natalizio.

Colori moda 2021: il beige

Per comporre look sobri, eleganti e raffinati ma di tendenza e glamour, basterà puntare sulla tonalità neutra del beige. In particolare, Pantone elegge il Soybean la tonalità di beige biondo dall’allure delicata e socievole da sfoggiare in inverno e durante le festività natalizie. Per un aperitivo a tema Christmas, un brunch della domenica o un party serale questa sfumatura di beige garantisce la giusta dose di eleganza e fascino senza dimenticare quel tocco festivo di cui abbiamo bisogno. Il consiglio? Per un risultato ancora più chic le tendenze suggeriscono di indossarlo in look monocromatici.

Colori moda 2021: oro

Simbolo delle feste di ogni stagione dell’anno, l’oro sarà tra le tonalità più di tendenza da sfoggiare durante le festività natalizie. Da evitare di giorno è il colore ideale per i party e le feste della sera per brillare al chiaro di luna sotto un cielo di stelle.

Colori moda 2021: il blu

Non solo rosso, oro, bianco e verde, c’è una sfumatura che tingerà le feste natalizie con la sua allure energica e vivace. Si tratta del colore Mykonos Blue, una tonalità di blu briosa da declinare su abiti in velluto per un effetto lucido e ancora più luminoso. Ideale insieme a gioielli dorati o cascate di diamanti.