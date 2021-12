Il vestito di velluto di Sabrina Ferilli è il look perfetto per Natale 2021

Sabrina Ferilli, conduttrice dell’edizione 2021 di Tu Si Que Vales, durante l’ultima puntata del programma – trasmessa il 27 novembre su Canale 5 – ha indossato un outfit che è diventato un’ottima ispirazione per le feste natalizie.

Si tratta di un vestito di velluto nero, un abbinamento evergreen durante le stagioni invernali. L’abito ha dei bottoni neri sul davanti che ne percorrono tutta la lunghezza e una gonna svasata, lunga fino al ginocchio. È caratterizzato, inoltre, da colletto e polsini bianchi ricamati. L’aspetto in stile collegiale contrasta con una generosa scollatura a V e produce un effetto castigato e sexy allo stesso tempo.

Il look sfoggiato da Sabrina Ferilli è elegante ma anche sensuale, proprio come il suo charme. La conduttrice ha completato il tutto con un paio décolleteés rosso fuoco, con tacco a spillo e punta affusolata, firmate Roger Vivier (modello I love Vivier). Un dettaglio originale per non passare inosservata. In alternativa, però, un abito simile si può abbinare anche a delle francesine nere con tacco quadrato, oppure a delle scarpe basse. Ad esempio, dei mocassini o delle calzature classiche stringate.

Indossare dei collant bianchi che richiamino il colletto e i polsini, a contrasto con il tessuto morbido e scuro, potrebbe essere un ulteriore tocco chic per farsi ricordare. L’effetto bon ton, elegante ma anche retrò, è perfetto per lasciare il segno durante le cene, i party di Natale con i colleghi e le riunioni di famiglia.