Palette ombretti: come usare tutti i colori

Quante volte vi è capitato di acquistare una palette ombretti perché innamorate delle nuance, ma di non sapere come usare tutti i colori? O, peggio, di rinunciare all’acquisto per paura di non sfruttare pienamente tutta la gamma proposta? Succede spesso anche che la palette per il trucco occhi sia un regalo (con il Natale alle porte forse qualcuno sta già pensando di farvela trovare sotto l’albero). Insomma, tutte noi abbiamo avuto una volta o l’altra tra le mani questo scrigno prezioso, carico di proposte e di aspettative, di suggerimenti e di alternative.

La palette ombretti, infatti, è un tipo di make-up pieno di vantaggi. Tra questi, i più importanti sono che la palette:

è pratica da portare con sé (a patto che sia del tipo compatto con 6-8 nuance), e consente di avere ampia scelta di ombretti quando si ritocca il trucco o si è in viaggio;

Come scegliere la palette giusta

Naturalmente in commercio esistono tantissimi (potenzialmente infiniti) tipi di palette di ombretti. Come scegliere la palette giusta? Toni caldi o toni freddi? Non esiste una risposta univoca, perché dipende da fattori come l’incarnato e come l’utilizzo che se ne fa.

Una palette dai toni neutri (più caldi per pelli dal sottotono caldo e più freddi per quelle con il sottotono di questo tipo) è perfetta per tutti i tipi di incarnato. Grigi, neri e aranciati, bronzo compreso, sono colori perfetti per gli occhi azzurri. Per occhi castani si può puntare a palette nude, dorate e con un tocco di viola, ideale per esaltare le sfumature dorate e nocciola. Per illuminare gli occhi verdi, niente di meglio di tonalità che vanno dal vinaccia-marrone a quelle aranciate.

La palette ideale dovrebbe contenere nuance diverse a contrasto, per poter realizzare sfumature diverse che diano un senso di profondità allo sguardo. Ma anche finish diversi: mat da utilizzare durante il giorno e brillanti per la sera, il tempo libero, le occasioni speciali.

Come usare tutti i colori di una palette di ombretti

Ecco i consigli per utilizzare tutti i colori di una palette di ombretti.