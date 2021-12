Comodi, versatili e sempre di moda: i pantaloni (o i jeans) a zampa sono un capo che non può mancare nel nostro guardaroba. A ricordarcelo – oltre alle ultime collezioni della stagione – sono anche diverse celebrities, prime fra tutte Jennifer Lopez e Carla Bruni, che, in occasioni totalmente diverse, hanno sfoggiato dei pantaloni a zampa davvero meravigliosi.

J-Lo, ad esempio, è stata fotografata mentre, mano nella mano con Ben Affleck, si dirigeva in studio, a Los Angeles, per una giornata di registrazioni. A catturare l’attenzione – oltre alle mani intrecciate dei Bennifer – sono stati i magnifici jeans a zampa d’elefante sfoggiati dalla J-Lo. Scuri, invernali e a vita alta, i pantaloni non sono di certo passati inosservati, soprattutto grazie alle tasche anteriori e alle cuciture laterali, che abbracciano la gamba fino a toccare un paio di classici stivali neri. Jennifer Lopez ha poi completato il look con un maglioncino nero e oversize a collo alto.

Carla Bruni, invece, si è mostrata in un video su Instagram mentre canta Stand by your man sfoggiando un paio di jeans a zampa semplicemente stupendi. L’ex première dame francese ha scelto un modello semplice ma allo stesso tempo ad effetto, più aderenti sulla vita e lungo la coscia ma più ampi e morbidi sulla gamba. I jeans presentano al loro interno una striscia blu scuro che fa da contrasto e abbraccia tutta la gamba. A completare il look un’ampia giacca nera e delle semplici sneakers basse bianche.

I pantaloni a zampa sono un vero e proprio must have di questa stagione. Sono adatti a tutte le diverse fisicità: comodi e versatili possono essere indossati anche da chi è un po’ più petite; il segreto è indossare uno stivaletto, magari a punta e con un po’ di tacco, che slanci la figura, facendo sembrare le gambe ancora più lunghe. Per completare l’outfit bastano davvero pochi dettagli: un dolcevita o una giacca, ma anche una semplice camicia.