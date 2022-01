Paola Turci conquista con il suo stile chic e minimalista

Tutto pronto per una nuova puntata di La Versione di Fiorella, il nuovo programma di Fiorella Mannoia in onda ogni lunedì su RaiTre alle 23.15. Il 24 gennaio, per la quarta puntata del nuovo anno, saranno ospiti della cantante numerosi artisti e tra questi c’è anche Paola Turci. La cantautrice romana classe 1964, è senza dubbio una delle artiste italiane più eleganti che ci siano.

Amante dello stile minimalista e dei completi dal taglio maschile (spesso impreziositi da dettagli molto femminili e monocromatici), ha conquistato migliaia di fan non solo grazie alla sua splendida voce, ma anche al suo stile unico e alla sua bellezza senza tempo. Perciò ecco alcuni dei suoi outfit più belli a cui ispirarsi per ottenere un look superbo.

Un mnidress nero con dettagli cut-out per sfilare sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia. Qui Paola Turci indossa un abito nero molto aderente che lascia le spalle scoperte. Il taglio asimmetrico dell’abito lascia scoperta una porzione abbondante di pelle, mentre un micro cut sotto al seno mette in evidenza le forme della cantante.

In occasione del festival di Sanremo 2019, Paola Turci ha sfoggiato un outfit total white divino. Si tratta di una tuta elegante a dir poco pazzesca (scollo a V profondissimo che esalta il décolleté, revers in seta bianca ton sur ton e pantaloni ampi) bespoke firmata Dsquared2. Ai piedi l’artista calza un paio di decolleté nere a punta semplicemente divine.

Tulle e rouche non sono mai abbastanza. Lo sa bene Paola Turci che in qeusto scatto sfoggia un abitino tutto tulle e trasparenze. Si tratta di un vestito nero, lungo alla caviglia e con scollo a cuore che lascia le spalle completamente scoperte. In vita un nastro mette in evidenza la silhouette dell’artista.

I completi dal taglio maschile (e monocromatici) sono i capi preferiti da Paola Turci. Qui la cantante indossa un coordinato nero con la giacca impreziosita da dettagli luminosi e con un profondo scollo. Il blazer rimane corto, mentre i pantaloni a vita alta accompagnano la silhouette dell’artista slanciando la figura. Un completo di classe e minimale, in pieno stile Paola Turci.