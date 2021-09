É tutto vero: Paso Adelante sbarca su Netflix dal primo ottobre

Ebbene sì, Paso Adelante sta per tornare. A quindici anni dalla messa in onda dell’ultima puntata in Italia, il primo ottobre la serie spagnola sbarca a sorpresa su Netflix. Un vero e proprio tuffo nel passato per tutti i nati negli Anni ’90, per cui questa, come molte altre serie tv, ha accompagnato l’infanzia e l’adolescenza.

La notizia del ritorno in tv di Paso Adelante è stata lanciata dall’edizione spagnola di Cosmopolitan, che l’ha definita “la gioia della vita” per tutti i fan della serie, che non l’hanno certo dimenticata nonostante il passare degli anni. Si tratta di una sorta di Saranno Famosi, ambientato nella scuola di danza e recitazione di Madrid. La storia ruota intorno ad alcuni allievi dell’accademia, Lola, Pedro, Roberto, Ingrid, Silvia, Marta, Jero, e ai loro insegnanti. La serie racconta le amicizie, le storie d’amore, i conflitti, le emozioni dei ragazzi, che si intrecciano con il loro desiderio di arrivare al successo.

Paso Adelante è andata in onda in Spagna dal 2002 al 2005, mentre in Italia è arrivata un anno dopo. Sei stagioni, con un totale di centosettantatré episodi della durata di quaranta minuti. E quale migliore occasione per fare una bella maratona e rivedere tutte le puntate, o per recuperarle (c’è davvero qualcuno che non ne ha mai vista neanche una?). Tra i protagonisti della serie c’è sicuramente Lola, una delle ballerine più talentuose, interpretata da Beatriz Luengo: proprio lei ha dato, tramite Instagram, l’annuncio del suo arrivo su Netflix.

Come dimenticare poi gli altri personaggi: Roberto (Miguel Ángel Muñoz), un bullo con un passato difficile, Silvia (interpretata da Mònica Cruz, sorella della più celebre Penelope), la snob e antipatica, Pedro (Pablo Puyol), un ragazzo in difficoltà economiche che spera di trovare nella danza la sua rivincita, Ingrid (Silvia Marty), che fatica a credere in sé stessa.

Paso Adelante è sicuramente una delle serie più iconiche dei primi anni Duemila, e siamo sicuri che chi è stato adolescente in quel periodo non vede l’ora di rivivere le emozioni di quel periodo.