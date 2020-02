Pasticcerie Roma centro: 5 indirizzi da scoprire

Le buone pasticcerie al centro di Roma sono tante, la scelta è ampia tra forni che offrono oltre al pane anche lievitati e dolci da colazione e pasticcerie più specializzate o insegne storiche. Specialmente nelle giornate invernali, dopo una passeggiata tra le meraviglie della città, fermarsi per una pausa con un buon dolcetto è una coccola in più alla quale difficilmente si riesce a fare a meno.

Ma i buoni motivi per entrare in pasticceria sono infiniti: che sia una chiacchiera con le amiche o San Valentino, se vi doveste trovare in giro per la città, ecco i 5 indirizzi di pasticcerie a Roma per non rimanere delusi.