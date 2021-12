Patty Pravo è senza dubbio una delle icone della musica italiana. Una diva dall’eleganza e dalla classe innate, un’artista in un certo senso rivoluzionaria, che con le sue canzoni inneggiava alla libertà femminile e al diritto delle donne di non essere trattate come bambole. Ma, allo stesso tempo, una femme fatale che ha conquistato il pubblico con la sua immagine complessa e inafferrabile. E il suo fascino, oltre che dalla sua voce calda e avvolgente, passa anche dal suo look, che l’ha resa una vera e propria diva.

Certo, nel corso della sua carriera, lunga più di 50 anni, il suo stile ha subito alcuni cambiamenti, ma la sua eleganza e la sua raffinatezza sono rimaste le stesse. Se negli Anni ’60 e ’70 Patty Pravo, ai tempi dei suoi esordi al Piper, sfoggiava abiti audaci, tutine aderenti, vestiti lunghi o dalle maniche ampie, nello stile di quel periodo. Più recentemente, invece, il suo look è diventato più sobrio e meno estroso, ma non ha mai perso il suo charme, rimanendo sempre immediatamente riconoscibile. Oggi la vediamo indossare abiti come tailleur giacca e pantaloni, abbinati solitamente a camicie con volant, ma anche giacche importanti, ricche di dettagli come paillettes o ricami.

Ciò che, invece, non è mai cambiato è la sua chioma bionda. Nel corso degli anni, infatti, la cantante non ha mai rinunciato ai suoi capelli dorati, portati quasi sempre sciolti e con la riga in mezzo. Un tratto distintivo della diva, che però in diverse occasioni ha deciso di osare con acconciature particolari e strutturate. Ma non chiedetele di cambiare il colore di capelli. Così come la chioma, anche il beauty look di Patty Pravo è ormai diventato un suo marchio di fabbrica: qualunque abito scelga di indossare, la cantante non abbandona mai il suo make-up delicato ma allo stesso tempo magnetico. In moltissime occasioni, infatti, la cantante opta per un trucco leggero, che metta in evidenza gli occhi grazie ad una linea sottile di matita nera o di eyeliner portata fino all’angolo interno dell’occhio, per ottenere l’effetto cat eye che la contraddistingue. Un ombretto chiaro, dai toni pastello o leggermente glitterato, poi, completa il tutto.

Ancora oggi, a 73 anni, Patty Pravo è un’icona di stile, con un fascino senza tempo e uno charme che la contraddistingue fin da quando muoveva i primi passi nel mondo della musica al Piper, uno dei locali più in voga di Roma negli Anni ’60 e che porterà, la sera del 31 dicembre, sul palco di Capodanno in Musica, il concerto di Canale 5 per accogliere il 2022.