Pelle mista: quale crema e fondotinta usare

La pelle mista è esigente, ma con la crema giusta e il fondotinta ideale è possibile rispondere a ogni richiesta diversa.

Viene definita mista la pelle non omogenea, che presenta zone secche o normali e zone grasse, oleose e impure. In genere guance, zigomi, contorno occhi e zona intorno alle labbra tendono a essere normali o appena disidratate, mentre la tristemente nota zona T, ovvero la parte centrale composta da fronte, naso e mento, si presenta lucida, oleosa e con una grana irregolare

La crema idratante migliore per la pelle mista dovrebbe avere una texture leggera e non untuosa. Le formule migliori sono in gel, rinfrescanti, e i fluidi a rapido assorbimento.

È importante scegliere un fondotinta non grasso o a base d’acqua, per evitare lucidità eccessiva, ostruzione dei pori e il blocco dell’ossigenazione della pelle. L’ideale è che contenga sostanze che controllano la secrezione di sebo nella zona T.

Ecco quali sono i prodotti di bellezza consigliati dalla redazione per la pelle mista.

Pelle mista: quale crema usare

RE-BOOSTcrema idratante opacizzante di MyClarins

Evanescente e poudré, questo freschissimo gel racchiude l’88% di ingredienti di origine naturale. Healthy Skin [In&Out] Complex per offrire ciò che fa bene alla pelle, liberandola da tutto ciò che le nuoce. Istantaneamente, la pelle è idratata e vellutata, perfettamente opacizzata per 8h. Splendente, la grana è affinata e levigata

Caratteristiche: contiene estratto di bacca di goji, booster di energia, estratto di fico dal super potere idratante, estratti di regina dei prati e corbezzolo per un’azione visibile su imperfezioni, lucidità e pori, estratto di seme di acerola e acidi della polpa di tamarindo per un colorito fresco, roseo e una grana cutanea levigata

Pro: non contiene ftalati, parabeni, solfati. Vegan friendly

Prezzo consigliato: 25 euro Acquista ora

GinZingTM di Origins

La nuova formula di questa crema idratante leggera ed energizzante idrata all’istante fino a 72 ore e dona una spinta alle carnagioni opache e stanche. Contiene energizzanti come il Panax Ginseng e il Chicco di caffè per ridare idratazione e luminosità alla pelle.

La pelle opaca rivela un bagliore radioso.

Caratteristiche : arricchito con la tecnologia innovativa Hydra-Hug che aiuta le cellule della pelle a stabilizzarsi e mantenere un tasso di idratazione intenso e duraturo di 72 ore

: arricchito con la tecnologia innovativa Hydra-Hug che aiuta le cellule della pelle a stabilizzarsi e mantenere un tasso di idratazione intenso e duraturo di 72 ore Pro: miscela di oli essenziali naturali al 100% di pompelmo, limone e menta verde

Prezzo consigliato: 26 euro Acquista ora

C-Rush Brightening di Olehenriksen

Gel crema illuminante ricco di Vitamina C che idrata fino a 24 ore e attenua l’aspetto di segni di espressione e rughe. Ideale per tono spento e texture non uniforme e segni di espressione e rughe.

Caratteristiche: illumina all’istante l’incarnato, regalandoti una sferzata di idratazione per 24 ore. Il gel agisce su segni d’espressione e rughe, dona una aspetto luminoso e giovane e rassoda visibilmente la pelle.

Pro: contiene una combinazione unica di tre fonti di vitamina C, scelte appositamente per la loro efficacia: acido ascorbico (vitamina C pura) acido ascorbico etilato in posizione 3 e tetrahexyldecyl ascorbato, due derivati della vitamina C stabili in condizioni di luce e aria, noti per le loro proprietà antiossidanti.

Prezzo consigliato: 26 euro Acquista ora

Quale fondotinta usare con la pelle mista

Double Wear Stay-in-Place di Estée Lauder

Fondotinta a lunga tenuta rimane fresco e naturale, resistendo al sudore e umidità. Il colore non cambia, non rimane sui vestiti e rimane impeccabile tutto il giorno. Leggero e in pieno comfort.

Pro : privo di oli

: privo di oli Tonalità: 45 nuance

Prezzo consigliato: 48 euro Acquista ora

Lancôme Teint Idole Ultra 24h

Fondotinta a lunga tenuta per una perfezione duratura. Grazie alla tecnologia Eternal Soft, l’incarnato rimane perfettamente sublime. Senza effetto lucido. Perfetto. Uniforme. 24h di confort divino. In perfetta affinità con la pelle, è irresistibilmente confortevole.

Pro: texture fresca e coprente lascia l’incarnato perfettamente liscio e vellutato.

Tonalità: 23 nuance

Prezzo consigliato: 50 euro Acquista ora