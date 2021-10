Il 17 e il 18 ottobre 2021 circa cinque milioni di italiani sono chiamati nuovamente al voto. Dopo le elezioni amministrative del 2 e 3 ottobre, infatti, sono 65 i Comuni in cui si è arrivati al ballottaggio: ciò significa che il primo turno non è stato sufficiente ad eleggere il nuovo sindaco, perciò i cittadini tornano alle urne per un secondo voto. Questa volta, però, la scelta è tra i due candidati che hanno ottenuto più preferenze nella prima tornata. Tra le principali città coinvolte ci sono Roma, Torino e Trieste. Ecco dove seguire in diretta tv gli exit poll.

La Rai mette a disposizione ben quattro canali. Si parte alle 14.50 su RaiUno, con lo Speciale elezioni Amministrative 2021- Ballottaggi del Tg1, condotto da Francesco Giorgino. Alla stessa ora anche RaiTre propone un’edizione del Tg3 dedicata. A partire dalle 17.30, invece, ci si sposta su RaiDue, sempre con uno speciale del Tg2 dedicato alle elezioni. Anche RaiNews, ovviamente, segue i risultati in diretta, con aggiornamenti no stop dalle 14.50. Alle 23.35, poi, su RaiUno va in onda Settestorie Speciale Ballottaggi, con Monica Maggioni, mentre alle 21.00 RaiDue torna con un altro speciale del Tg2 Post.

Aggiornamenti in tempo reale anche su SkyTg24, che dalle 14.30 segue gli exit poll dei ballottaggi nel programma Voto Comune. Una trasmissione che andrà in onda fino oltre la mezzanotte, per seguire passo passo tutti i risultati delle votazioni in tutti i principali Comuni italiani, con interviste, commenti, ospiti in studio. Alla conduzione una staffetta con Fabio Vitale, Andrea Bignami, Stefania Pinna, Giovanna Pancheri, Valentina Bendicenti, Milo D’Agostino. I dati sono forniti a cura dell’istituto Quorum/Youtrend.

Immancabile anche la maratona del Tg La7 con Enrico Mentana, che a partire dalle 14.15 è in diretta per seguire e commentare tutto ciò che accade nelle ultime ore di voto e, soprattutto, da quando, alle 15.00, tutti i seggi vengono chiusi e inizia lo spoglio. Alle 23 del 17 ottobre, alla chiusura della prima giornata di votazioni, le percentuali sono calate rispetto al primo turno: soltanto il 33%degli aventi diritto si è recato alle urne.