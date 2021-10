Massimo Giletti torna su La7 mercoledì 20 ottobre 2021 con la nuova puntata di Non è l’Arena. Il programma si focalizza sui temi più caldi di attualità politica e di cronaca con tanti ospiti in studio. Il conduttore, dopo un infortunio al naso durante una partita di calcio tra amici, presenta in trasmissione un’inchiesta condotta a Salerno. Focus anche sulla manifestazione dei lavoratori portuali di Trieste, ancora in corso. Per il dibattito in studio sono presenti Sandra Amurri, Guido Crosetto, Carlo Calenda, Tommaso Cerno, Momi El Howi e Marco Liccione.

Nel capoluogo di provincia campano è stata messa a punto una strategia per ottenere voti alle elezioni amministrative, coinvolgendo le cooperative sociali. Giletti anticipa la grande portata di queste intercettazioni, che definisce “incredibili”. A Non è l’Arena spazio anche per la vicenda delle proteste nella città friulana, dove la protesta contro l’obbligo di Green Pass continua ininterrottamente. Il presentatore, con un collegamento in diretta con i manifestanti per sentire le vari opinioni.

Infine un viaggio nel mondo della prostituzione maschile. Una realtà spesso dimenticata e di cui nessuno vuol parlare ma sulla quale ha acceso un faro la storia del caso Morisi. Per fare chiarezza in questo percorso, in studio sono presenti Vladimir Luxuria e Luca Borromeo, escort professionista. L’appuntamento con la nuova puntata si può vedere anche in streaming completamente gratuito sul sito La7 alla sezione dedicata al programma di Giletti.