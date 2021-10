Piazzapulita, tutte le anticipazioni della puntata del 7 ottobre

Corrado Formigli torna alla conduzione di Piazzapulita, programma di approfondimento in onda il giovedì su La7. Per la puntata del 7 ottobre, sono stati annunciati i moltissimi ospiti che si alterneranno in studio per affrontare diversi argomenti caldi della politica italiana.

Come per esempio le elezioni amministrative che hanno visto i cittadini diversi Comuni andare alle urne per eleggere il nuovo sindaco: tra gli ospiti di Formigli c’è Carlo Calenda, uscito sconfitto a Roma (dove ancora non si conosce il vincitore a causa del ballottaggio). In studio, poi, il giornalista Fabrizio Roncone, autore del libro Razza poltrona, nel quale prende di mira l’intera classe politica italiana (non a caso il sottotitolo è Una classe politica sull’orlo del baratro): ne ha per tutti, indipendentemente dal partito.

Tra gli ospiti anche i giornalisti Stefano Zurlo, inviato de Il Giornale, che si occupa prevalentemente di politica, e Alessandro Sallusti, direttore di Libero. Al centro del dibattito anche un argomento che ha fatto molto discutere: l’inchiesta Lobby nera di Fanpage legata a Fratelli d’Italia. Il giornale ha infatti pubblicato un video in cui un giornalista infiltrato ha rivelato un sistema di finanziamenti in nero per la campagna elettorale di una candidata alle elezioni amministrative di Milano, e ha ripreso alcuni dirigenti del partito di Giorgia Meloni mentre inneggiano al fascismo e al nazismo. Per parlare di questa inchiesta, Formigli ospita Francesco Cancellato, direttore di Fanpage.

Altri nomi sono quelli di Annalisa Cuzzocrea, autrice di Che fine hanno fatto i bambini?, un libro che tratta del modo in cui il lockdown abbia messo in pericolo il futuro dei più piccoli; Guido Crosetto, imprenditore e cofondatore di Fratelli d’Italia; Pier Luigi Bersani, ex segretario del Partito Democratico, che ha recentemente dichiarato che alle elezioni del 2023 non si candiderà più.