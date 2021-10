I cittadini di oltre mille comuni nelle giornate del 3 e 4 ottobre 2021 sono chiamati alle urne per eleggere il nuovo sindaco e rinnovare le amministrazioni comunali. Sono 12.147.040 gli elettori interpellati, distribuiti in 14.505 sezioni. Nell’ultima rilevazione del Viminale, risalente alle 23 di domenica sera, avevano votato il 41,65% degli aventi diritto.

I risultati delle elezioni amministrative e le prime proiezioni si possono seguire in televisione su diversi canali. Su Rai News, ci sono gli aggiornamenti no stop con Gianluca Semprini, Sabrina Bellomo, Roberto Vicaretti e Giorgia Rombolà. Su RaiUno e su RaiTre, invece, i cittadini potranno seguire lo spoglio a partire dalle 14.50 di lunedì 4 ottobre, con gli speciali del TG1 e del TG3 condotti rispettivamente da Francesco Giorgino e Alessandra Carli.

Alle 18 su RaiDue la parola passa a Maurizio Martinelli con il suo speciale. La prima serata dei canali di Stato è invece dominata dalla puntata di Porta a Porta, con la conduzione di Bruno Vespa che commenta in studio i dati ufficiali in tempo reale. Ovviamente oltre a questi appuntamenti anche i tg regionali forniscono le ultime informazioni in ogni edizione. Martedì 5 ottobre, invece, è prevista una puntata monografica di Unomattina.

Sulle reti Mediaset lo spoglio si può seguire su Rete 4 alle 14.55 con Giuseppe Brindisi che conduce lo speciale del Tg4. Poi, dalle 21.15 circa il testimone viene affidato alle mani di Nicola Porro con Quarta Repubblica. Su La7 Enrico Mentana parte con i suoi commenti sulle elezioni dalle 14.15 fino alle 20 quando inizia Otto e mezzo di Lili Gruber. Poi il conduttore ritorna in prima serata, a partire dalle 21.15 fino a notte fonda.

Da vedere anche l’appuntamento su Sky tg24 dalle 14.30, sempre di lunedì 4 ottobre, con lo speciale Voto Comune. Ventiquattro ore no stop con commenti, ospiti, collegamenti dalle città e instant poll, tutto in tempo reale. Insomma una maratona elettorale per tutti i gusti e a ogni orario, per non perdere i risultati di queste elezioni amministrative 2021 che vedono coinvolti 21 capoluoghi, sei di regione e 15 di provincia, con la grande attesa per gli esiti di Roma, Torino, Milano, Napoli e Bologna.