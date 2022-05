Ennesimo battibecco fra Pinuccia della Giovanna e Tina Cipollari durante la puntata di martedì 3 maggio. Eravamo abituati a vedere litigare la famosa opinionista di Uomini e Donne con Gemma Galgani, dama storica nel programma di Canale 5, ma in questo ultimo periodo Tina si scaglia spesso contro la 79enne. Non gliene ha risparmiata una, infatti, alla dama del trono over durante il suo turno nella sfilata a tema “dolce o piccante”. Pinuccia, 80 anni, è entrata sicura di sé con un abito rosso elegante. “Nella mia vita sono dolce, ma qualche volta un po’ piccante“, ha detto la signora.

Tina, tuttavia, ha subito criticato Pinuccia, asserendo senza indugio di credere che sia andata fuori tema. “Onestamente lo vedo più un tema natalizio“, ha detto Cipollari. Maria De Filippi, conduttrice del dating show, ha quindi preso la parola per rimproverare Tina. “Ma puoi far rimanere male una signora di 80 anni?”.

Pinuccia della Giovanna, infatti, è una ex infermiera di 79 anni, originaria di Vigevano, in Lombardia, che sul parterre della trasmissione ha frequentato il cavaliere, Alessandro Rausa, di 91 anni. Con cui ha stretto una bella amicizia che non è andata oltre. Successivamente si è legata a Bruno, dichiarando di essere disponibile a trasferirsi vicino a lui per conoscerlo meglio. L’uomo però ha chiuso la relazione perché non era scattato nulla.

In passato, la donna ha dovuto fare i conti con un evento traumatico. A soli 4 anni ha infatti affrontato la perdita della madre. La prematura scomparsa di quest’ultima ha condotto Pinuccia in orfanotrofio, luogo dove ha trascorso parte della sua infanzia.

La dama sembra essere una donna solare e dal carattere forte, ma in alcune situazioni anche molto sensibile. Pinuccia non ha, infatti, nascosto di esserci rimasta male per le affermazioni di Tina Cipollari, lasciando intravedere anche qualche lacrima che iniziava a scendere. La signora di Vigevano si è però prontamente riscattata, dichiarando di non essere comunque interessata alle critiche dell’opinionista: “Sono orgogliosa dei miei 80 anni. Tante vorrebbero arrivare alla mia età come me. Non ci arrivano così“, ha affermato.