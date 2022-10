Nelle puntate di Emigrates il pubblico è abituato a vederli nelle vesti di irriverenti scrocconi, sempre pronti a farsi sovvenzionare dai malcapitati vip di turno che un tenore di vita ben oltre le loro possibilità. Invece dietro questa facciata si nasconde un cuore d’oro: Pio e Amedeo, al termine della nuova edizione della trasmissione, hanno annunciato che tutto il denaro ricavato dalle attività di Emigrates sarà devoluto all’Amref che sovvenzionerà la realizzazione di pozzi di acqua potabile in Kenia.

Nell’ultima edizione di Emigrates, i due comici hanno attraversato il mondo in lungo e in largo, passando da Parigi a Los Angeles. Durante le loro scorribande hanno incontrato diversi ospiti, tutti personaggi famosi che hanno trovato fortuna e denaro lontano dall’Italia. Hanno incontrato Elisabetta Canalis ma anche Mike Tyson, Matteo Berettini e Antonio Conte. Da ognuno di questi personaggi sono riusciti ad ottenere un bonifico oppure denaro in contanti con la scusa di avere bisogno di fondi per continuare il viaggio.

Hanno atteso l’ultima puntata, però, per raccontare ai propri fans e a quelli del programma la verità: i soldi raccolti non andranno a finire nei conti correnti personali di Pio e Amedeo ma saranno donati all’Amref per sovvenzionare un progetto sociale, in particolare per la costruzione di pozzi in Malindi, una regione del Kenya. I due comici hanno sottolineato come questa esperienza televisiva a contatto con chi nella vita ha tutto sia stata fondamentale per capire che basta davvero poco per poter essere più umani e generosi.