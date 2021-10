Elisabetta Canalis è la conduttrice della terza puntata de Le Iene, in onda su Italia 1 martedì 19 ottobre 2021. L’ex velina è una delle dieci donne che in questa 25esima edizione del programma si alternano al timone dello show al fianco di Nicola Savino e alla Gialappa’s Band. Prima di lei è stato il turno di Rocío Muñoz Morales e di Elodie, mentre dopo si vedranno Paola Egonu, Madame, Elena Santarelli, Francesca Fagnani, Federica Pellegrini, Ornella Vanoni e Michela Giraud.

La showgirl, classe 1978, dallo studio di Cologno Monzese presenta i servizi di punta della trasmissione come quello sul doppio lavoro del Sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, o il reportage di Giulio Golia sulla situazione nella baraccopoli di Messina. Protagonista di questo appuntamento anche Francesca Michielin che ha deciso di raccontarsi ai microfoni di Italia 1.

Tra le interviste c’è anche quella a Brian Perri, chirurgo americano e marito di Elisabetta Canalis che in puntata prova a raccontare lati inediti del suo rapporto con la moglie. L’ex velina di Striscia la Notizia è sposata con il medico dal 2014 e vive quasi sempre negli Stati Uniti. Di lei si sa (quasi) tutto, ma ci sono sei cose che molti non sanno.

Pratica arti marziali dopo essere stata ripetutamente importunata da uno stalker.

Sul braccio destro si era tatuata il nome di Eminem, ma poi ha coperto la scritta con una corona di rose.

Durante un inseguimento della polizia ha aiutato gli agenti a prendere il ladro.

Non le piace per niente la dieta, ama il cioccolato e per mantenersi in forma pratica molte attività fisiche di diverso tipo.

Il suo anello di fidanzamento è stato disegnato dal marito Brian Perri.