Principe William e Kate Middleton: 5 milioni di sterline per tutelare la salute mentale

Kate Middleton e il Principe William lanceranno un nuovo programma per la tutela dalla salute mentale da 5 milioni di sterline. Non è chiaro ancora se saranno direttamente loro i finanziatori o collaboreranno con il Sistema Nazionale Sanitario. Ma la coppia non ha dubbi, durante la crisi del Coronavirus urge un sistema solido per affrontare il problema della sanità mentale, specie per i più giovani.

“Le ultime settimane hanno portato ansia e instabilità nella vita di tutti noi” scrivono i Duchi di Cambridge. Kate e William si dicono pronti a collaborare con il governo per questa iniziativa. “Dobbiamo prenderci del tempo per occuparci gli uni degli altri, e per non sottovalutare la nostra salute mentale. Siamo contenti di vedere il reparto di sanità mentale collaborare con il Sistema Sanitario Nazionale per garantire il benessere psicologico a tutti.”

Un impegno, quello di Kate Middleton e il Principe William, diventata una vera missione negli ultimi anni. La coppia infatti è da sempre in prima linea per la battaglia per la salute mentale dei giovanissimi, grave problema che affligge la nostra società.

“Tutte le volte e ovunque le avversità lo colpiscano, il popolo del Regno Unito dimostra una capacità unica di rialzarsi insieme. Il modo in cui le comunità locali supportano le persone colpite dal virus mostra il meglio dei nostri valori e della natura umana“. Le parole di soddisfazione del Principe William sono di incoraggiamento per i tanti medici, infermieri, portantini che lavorano su quella che è quasi una linea di guerra.

Nei giorni scorsi Kate e William hanno condiviso sui social il video con l’applauso dei Principi George, Charlotte e Louis per tutto il personale medico. Lo stesso avevano fatto il Principe Edoardo e Sophie di Wessex con i loro figli. Le due coppie sono quelle attive al momento nella Royal Family, con la Regina in isolamento e il Principe Carlo, affetto lui stesso da Coronavirus.