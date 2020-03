Principi George, Charlotte e Louis: l'applauso per gli operatori sanitari inglesi

I Principi George, Charlotte e Louis sono i protagonisti di un commovente video con l’ applauso per gli operatori santitari inglesi che combattono il Coronavirus. Nella giornata di ieri infatti la popolazione ha dedicato un minuto di applausi a medici, infermieri, portantini, autisti di ambulanze, in prima linea in questa emergenza. Come accaduto da noi nelle scorse settimane, anche gli inglesi hanno voluto fare questo omaggio agli instancabili eroi di questa tragedia.

Così tanti personaggi noti inglesi hanno postato sui social il loro video di applausi, per sostenere il sistema sanitario nazionale e i suoi operatori. Tra questi anche il dolce omaggio dei Principini. Kate Middleton e il Principe William hanno postato un video che vede come protagonisti George, Charlotte e Louis. I tre bambini, che non vedevamo da mesi, sono molto cresciuti. L’attenzione di tutti i media è stata incentrata sul più piccolo Louis, che applaude convinto imitando i fratelli maggiori.

“A tutti i medici, gli infermieri, i portantini, gli impiegati, autisti, tecnici, farmacisti e volantari. A tutto l’instancabile staff del Servizio Sanitario Nazionale, che lavorano per aiutare coloro che sono affetti da Covid-19. Grazie“.

In questi giorni la famiglia reale è stata anche scossa dalla notizia che il Principe Carlo è stato contagiato dal Coronavirus. Ora si trova in auto isolamento nel castello di Balmoral, in Scozia.

George, Charlotte e Louis non sono stati gli unici membri della famiglia reale a condividere questo gesto dell’applauso sui social. Il Principe Edoardo con sua moglie Sophie di Wessex, e i figli Louise e James hanno postato un video ringraziando egualmente tutto il personale sanitario e si sono uniti all’iniziativa.