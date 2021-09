Dopo la pausa estiva Quarto Grado è pronto a ripartire all’insegna delle inchieste e dei grandi gialli. Il programma di Rete 4 torna venerdì 10 settembre 2021 in prima serata; alla conduzione il vecchio duo, composto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Ma scopriamo qualcosa in più su quest’ultima.

Nata il 16 aprile del 1981, a Sandrigo, in provincia di Vicenza, Alessandra Viero si è laureata in giurisprudenza ed è diventata una giornalista professionista nel 2006 dopo varie collaborazioni importanti, tra cui quella con Il Corriere del Veneto. Nel 2008 è approdata a Mediaset come conduttrice di TgCom24, mentre nel 2014 e nel 2015 è stata al timone del programma di Canale 5 Sogni e Delitti, sempre in coppia con Gianluigi Nuzzi. Nel 2016 ha condotto in solitaria la trasmissione di Rete 4 Il terzo indizio.

Appassionata di cucina e tifosissima della Roma, Alessandra è una grande ammiratrice di Lilli Gruber, che con il suo carattere determinato l’ha ispirata a seguire il percorso nel giornalismo, distinguendosi non solo come donna dotata di fascino ma anche di cultura. La conduttrice ha anche vinto il Premio Penna D’oca grazie ai suoi reportage durante l’alluvione che colpì il Veneto nel 2008. A luglio 2021 si è sposata con Fabio Riveruzzi, suo compagno da molti anni e con il quale ha avuto un figlio nel 2017, Roberto Leone. La conduttrice aveva annunciato il suo matrimonio proprio a Quarto Grado, durante l’ultima puntata prima della pausa estiva.

Il marito Fabio non è un personaggio pubblico o dello spettacolo. Si occupa di comunicazione e lavora per un’agenzia che cura i contenuti di una nota app musicale. Ha un profilo Instagram in cui compare insieme a importanti vip e cantanti, come Francesco Totti, Ilary Blasi e Tommaso Paradiso. Insieme alla moglie e al figlio vive a Roma.