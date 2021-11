Tutto pronto per una nuova puntata di Quarto Grado. Il programma condotto da da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero torna su Rete 4 il 5 novembre, con tanti nuovi casi da raccontare: dall’omicidio della 24enne Nada Cella nel 1996 – le cui circostanze sono ad oggi ancora tutte da chiarire – alla vicenda di Omar Confalonieri, l’agente immobiliare di Milano accusato di violenza sessuale da una sua cliente.

Il caso di Omar Confalonieri è già stato trattato nelle puntate precedenti del programma. L’uomo, quarantotto anni, è accusato di aver violentato una sua cliente e di aver drogato una coppia milanese (incontrata sempre per lavoro) e aver abusato della donna mentre era incosciente. Ma la realtà potrebbe essere ancora più spaventosa; si pensa, infatti, che l’uomo, negli anni, abbia abusato di molte donne, sempre con la stessa tecnica: drogandole a loro insaputa.

Confalonieri era stato condannato nel 2008 per aver violentato una collega 18enne in Brianza. Nel 2013, poi, era stato riabilitato, dopo aver scontato la pena e affrontato un lungo percorso rieducativo con psicologi e psichiatri. Ora gli inquirenti stanno indagando su di lui, per cercare di capire se ci troviamo di fronte ad uno stupratore seriale.

In puntata poi, Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero, raccontano anche il caso di Nada Cella. Nada faceva la segretaria a Chiavari provincia di Genova, presso lo studio del commercialista Marco Soracco. Il 6 maggio del 1996, la donna fu uccisa. Un caso irrisolto, fino a quando non è stato clamorosamente riaperto in seguito alla tenacia di una criminologa, Antonella Pesce Delfino. Per l’omicidio di Nada, ora, è indagata una donna: si tratta di Annalucia Cecere, ex insegnante di Chiavari.