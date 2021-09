Nella serata del 3 settembre, su RaiDue va in onda in prima tv Quella famiglia è mia, film thriller uscito nelle sale nel 2019 (qui il trailer). I protagonisti sono Mira e Todd, una giovane coppia la cui vita viene sconvolta quando vengono a conoscenza della malattia del figlio. Il piccolo Max è affetto da una patologia che non gli permette di condurre una vita normale, ma, anzi, ha bisogno di una dieta speciale e molte cure per poter sopravvivere.

I genitori decidono quindi di assumere un’infermiera, Gwen, che possa assistere il bambino nel miglior modo possibile. Quello che non sanno, però, è che la ragazza ha in mente un piano ben preciso: allontanare Todd e il figlio da Mira, con lo scopo di prendere il suo posto come madre.

Durante la permanenza di Gwen in casa della coppia, poi, Mira inizia a sentirsi sempre più stanca e affaticata, fino ad ammalarsi. Ben presto diventa evidente come, dietro l’immagine di un’innocente infermiera, si celi una sorta di “angelo della morte“, che utilizza senza scrupoli tutti i mezzi a sua disposizione per raggiungere il proprio scopo. Poco importa che ci sia in gioco la vita di un bambino o della giovane madre: come recita il titolo originale della pellicola, Gwen è una Psycho nurse, capace di controllare e manipolare le persone, ma anche di uccidere.

Fin dall’inizio del racconto, infatti, viene mostrata la natura psicopatica della ragazza. Nella prima scena, nella camera di un ospedale, una donna visibilmente sofferente le chiede aiuto, ma lei le toglie l’ossigeno che la tiene in vita e resta immobile, sadica, a guardare.

Il film è diretto da Michael Feifer, noto anche come produttore e sceneggiatore cinematografico. Nel cast compaiono Lyndon Smith (nel ruolo di Gwen), Abbie Cobb (Mira) e Sean Faris (Todd).