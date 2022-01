Raff Law e suo papà Jude sono stati scelti come ambassador di Brioni, nota maison romana di abbigliamento maschile. I due saranno i nuovi volti della campagna Primavera/Estate 2022 della casa di moda, fondata nella Capitale nel 1945. La scelta è ricaduta sul noto attore e sul suo primogenito per via dello “stile personale molto forte e la naturale complicità che li contraddistingue“, ha dichiarato Mehdi Benabadji, amministratore delegato della maison, aggiungendo che “questa autenticità rende i Law una perfetta coppia per riflettere la visione moderna del menswear di Brioni, nella quale distinzioni di età e personalità sono superate dalla passione per una genuina qualità ed eleganza“.

scatti che sono spuntati in rete sul profilo Instagram di Brioni, Jude e Raff Law sono immortalati dal fotografo Craig McDean in una posa seducente con indosso due completi del brand. “ La dedizione di Brioni alla loro arte e qualità è fonte di ispirazione per me e ho sempre amato indossare i loro capi“, ha dichiarato Jude Law È particolarmente bello per me lavorare al fianco di Raff con una Casa di moda con sede a Roma. Ho stretto un legame speciale con questa città durante le riprese di The Young Pope, e mi sento meravigliosamente a mio agio, quasi fosse un ritorno a casa“. Dai primiche sono spuntati in rete sul profilodi Brioni,sono immortalati dal fotografoin una posa seducente con indosso duedel brand. “ Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Brioni (@brioni_official) Anche Raff Law ha espresso tutto il suo entusiasmo: “ Condividere quest’esperienza con mio padre per Brioni è molto emozionante. Sebbene entrambi abbiamo naturalmente gusti e prospettive diverse, condividiamo anche molte delle stesse passioni. Una di queste è l’amore per i capi d’abbigliamento e Brioni è il brand che convince tutti e due“.

Per la primavera 2022, dunque, Raff e papà debutteranno nella nuova campagna pubblicitaria, prendendo il posto di Brad Pitt, che è stato ambassador della maison Brioni a partire dal 2019.