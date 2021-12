Iris e Rafferty Law, i figli maggiori dell’attore britannico Jude Law, non sono certo passati inosservati sul red carpet dei British Fashion Awards 2021. Lui ha 25 anni e dopo aver lavorato per alcuni anni come modello, ha da poco deciso di seguire le orme del padre e intraprendere la carriera di attore. Lei invece fa l’indossatrice e ha 21 ed è già richiestissima da molti brand internazionali.

La somiglianza con Jude è impressionante: sia Iris che Rafferty, nati dal primo matrimonio dell’attore con la collega Sadie Frost, hanno la stessa espressività del padre, gli stessi occhi e la stessa forma del viso. Sulla passerella della Royal Albert Hall, a Londra, hanno lasciato tutti incantati e non solo per la loro parentela con l’interprete di Closer.

Rafferty ha indossato un completo con blazer oversize con maniche a fessura e un maglione traforato, tutto della maison Valentino. Iris, invece, ha sfoggiato un abito customizzato da Dilara che trae ispirazione dall’oriente e dalle donne guerriere. A completare il look della modella un paio di stivali in pelle Jimmy Choo, sopra al ginocchio color cuoio.

Law ha sempre dichiarato di essere molto orgoglioso della sua “tribù”, che ultimamente si è ingrandita con la nascita del sesto figlio avuto nel 2020 insieme alla sua nuova compagna, la psicologa Philippa Coan. “È davvero meraviglioso”, ha commentato l’attore di The Young Pope in un’intervista con Jimmy Fallon. “Il lockdown è stato un periodo insolito, una specie di amore imposto. Ma sono felicissimo per aver trascorso tanto tempo insieme alla mia famiglia, godendo di ogni momento”.

Oltre Rafferty e Iris, Jude è padre anche di Rudy nato nel 2002, sempre con Sadie Frost con cui è rimasto sposato fino al 2003. Poi di Sophia, arrivata nel 2009 dall’amore con la modella Samantha Burke, e infine nel 2015, dalla relazione con la cantante Catherine Harding è nata Ada.