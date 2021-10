Debutto alla regia per Lin-Manuel Miranda nel nuovo film originale Netflix Tick Tick…Boom!, adattamento cinematografico dell’omonimo musical autobiografico di Broadway scritto da Jonathan Larson. Quest’ultimo, noto principalmente per aver composto il celeberrimo musical Rent, è il protagonista della pellicola, ed è interpretato da Andrew Garfield.

Come si vede dal trailer che la piattaforma streaming ha appena rilasciato, Jonathan è un ragazzo di quasi 30 anni, che lavora in un diner di New York ma sogna di diventare un grande compositore e drammaturgo di musical. Da otto anni, infatti, sta lavorando a quello che spera possa diventare la prossima grande produzione di Broadway. Poco prima di presentare il suo lavoro, però, il musicista si sente sotto pressione. La fidanzata Susan (Alexandra Shipp) sogna una vita artistica fuori dai confini della città, e il suo migliore amico, Michael (Robin de Jesús), decide di rinunciare al suo sogno per avere maggiore sicurezza economica.

In più, siamo nei primi Anni ’90, e la comunità artistica americana è messa a dura prova da una grave epidemia di AIDS. Jon vede morire alcuni dei suoi amici per questa malattia, e si rende conto che il tempo scorre veloce. Si trova infatti di fronte a un bivio, e inizia a chiedersi cosa debba fare con il tempo che gli rimane a disposizione.

Il film è prodotto da prodotto da Brian Grazer, Ron Howard (per Imagine Entertainment), Julie Oh e lo stesso Lin-Manuel Miranda, ed è disponibile su Netflix a partire dal 19 novembre. Nel cast ci sono anche Joshua Henry, Mj Rodriguez, Bradley Whitford, Tariq Trotter, Judith Light e Vanessa Hudgens, tutti grandi nomi del musical, vincitori e candidati a premi come i Tony Awards e gli Emmy Awards. Il protagonista Andrew Garfield, invece, ha ottenuto numerosi riconoscimenti sia al cinema che a teatro: conosciuto principalmente per il ruolo di Peter Parker in The Amazine Spider-Man, è stato nominato al premio Oscar e ai Golden Globes per l’interpretazione in La battaglia di Hacksaw Ridge di Mel Gibson e per The Social Network.