Richard Gere papà per la terza volta a 71 anni

Richard Gere, che festeggerà 71 anni tra qualche mese, è appena diventato papà per la terza volta. Si tratta del secondo figlio insieme alla moglie Alejandra Silva, con la quale è sposato dal 2018.

La coppia, che ha fatto la sua prima apparizione al Festival del Cinema di Taormina ne 2014, è sempre stata molto riservata tanto da non aver dato nessuna conferma ufficiale neanche della gravidanza. L’indiscrezione della nascita è arrivata dal magazine Hola!: secondo le fonti il nuovo arrivato è nato negli Stati Uniti e sarebbe un maschietto ma non si sa nulla né sulla data di nascita né sul nome del piccolo.

Per i due è il secondo figlio insieme, dopo il primogenito Alexander venuto alla luce a Febbraio dell’anno scorso. Entrambi erano già genitori quando si sono incontrati: Richard ha Homer, di 21 anni, nato dal matrimonio con Carey Lowell, mentre Alejandra è mamma di Albert, di 8 anni, avuto dall’imprenditore Govind Friedland.

Intanto la coppia sta trascorrendo la quarantena nel ranch dell’attore di Pound Ridge, appena fuori New York. I due, dal loro matrimonio in poi, sono inseparabili ed innamorati come il primo giorno così come ha dichiarato Alejandra in una delle pochissime interviste rilasciate: “È il mio eroe nella vita reale. Ero un po’ persa, senza luce, ha dato un senso alla mia vita. Oggi ci apparteniamo“.