Richard Gere, ancora papà a 70 anni

Richard Gere ha compiuto 70 anni lo scorso agosto e, secondo quanto riferito dal magazine spagnolo Hola!, sarà di nuovo papà a febbraio 2020. Alejandra Silva, la moglie spagnola dell’attore che ha 36 anni, è già mamma di un bambino di 6 anni avuto dal matrimonio precedente e del piccolo Alexander avuto con Gere e nato lo scorso febbraio 2019 (il grembo della madre incinta fu benedetto dal Dalai Lama).

L’ex star di Pretty Woman e Ufficiale gentiluomo ha un altro figlio di 19 anni, Homer James Jigme Gere, avuto con l’ex moglie Carey Lowell.

Richard Gere e Alejandra si sono sposati a maggio 2018 in un ranch della star vicino New York e, per la coppia, questo è il secondo figlio insieme. Alejandra Silva è la figlia di un ex vicepresidente del Real Madrid qualche tempo fa aveva dichiarato di essere “un po’ persa” quando aveva incontrato Richard Gere che ha poi descritto come “il mio eroe nella vita reale“.

La coppia si era conosciuta nel 2014 durante una vacanza a Positano perché entrambi soggiornavano nell’Hotel Villa TreVille, ex dimora estiva di Franco Zeffirelli e di proprietà del primo marito di Alejandra.