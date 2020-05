Ricky Martin: il tenero bacio al marito nella giornata contro l'omofobia

Ricky Martin e il marito Jwan Yosef sono più innamorati che mai e, a dimostrarlo, è arrivato un filmato dolcissimo e significativo in cui si scambiano un tenero bacio.

La clip fa parte del video del nuovo brano del cantante portoricano Residente Antes que el mundo se acabe: il testo della canzone parla dell’importanza dei legami affettivi soprattutto in questo momento di emergenza e nel filmato sono immortalate coppie di tutte le parti del mondo che si baciano con passione.

Ricky ha condiviso su Instagram le immagini in cui è protagonista ed ha colto l’occasione per ringraziare il suo collega: “Fratello, grazie per averci reso parte del messaggio! La canzone ha un testo bellissimo!“.

Il video del bacio del cantante ha, tra l’altro, assunto un valore aggiunto in quanto è stato pubblicato ieri in occasione della giornata internazionale contro l’omofobia. La ricorrenza si celebra per ricordare il 17 Maggio 1990, giorno in cui l’omosessualità venne finalmente rimossa dalla lista delle malattie mentali nella classificazione dell’Organizzazione mondiale della sanità.

Da sempre la star della musica latino americana è in prima linea per combattere i pregiudizi e le discriminazioni legati all’omofobia. Il suo coming out è arrivato nel 2010 e pochi giorni dopo ne parlava così: “Mi dicevano che molti in questo mondo non sarebbero stati preparati ad accettare la mia vera natura e che la mia carriera sarebbe stata distrutta. È stato un processo molto intenso, angosciante e doloroso ma pure liberatorio. Solo la verità porta alla calma e alla pace interiore“.