Ricky Martin ed Enrique Iglesias: in tour insieme con tutti i figli

Ricky Martin ed Enrique Iglesias, le due popstar latine più famose al mondo, hanno annunciato che per la prima volta faranno un tour insieme.

I cantanti amatissimi da una grande schiera di fan si esibiranno insieme sul palco nel prossimo autunno toccando le principali città del Nord America. La tournée partirà il 5 Settembre da Phoenix per poi spostarsi a Houston, New York, Miami, Los Angeles, Toronto, Arizona, Las Vegas, Boston e anche Washington. L’ultimo concerto avrà luogo il 30 Ottobre ad Atlanta in Georgia.

Quella tra Ricky ed Enrique è un’amicizia di lunga data: i due si sono conosciuti a Città del Messico nel 1995 e da allora hanno continuato sempre a frequentarsi. Iglesias è entusiasta di questo progetto insieme così come ha dichiarato a E! News: “Amo la sua musica, sono un suo grandissimo fan. L’ho visto dal vivo in concerto molte volte ed è un performer straordinario. Fare questo tour insieme per me è un sogno che diventa realtà“.

Martin non poteva che seguirlo a ruota parlando della collaborazione con la stessa gioia: “L’idea di un tour insieme era nelle nostre teste da molto tempo. Ne stiamo parlando concretamente da un paio d’anni, ma alla fine solo negli ultimi mesi siamo riusciti a mettere tutte le tessere del puzzle a posto“.

Entrambi hanno deciso di portare con sé le loro famiglie quindi l’organizzazione pratica non sarà semplicissima. Enrique è sposato con l’ex tennista russa Anna Kournikova ed ha due gemelli, Lucy e Nicholas di due anni, e l’ultima arrivata Masha. Ricky e il compagno Jwan Josef hanno invece quattro figli: i gemelli Matteo e Valentino di undici anni, Lucia di quattordici mesi e il piccolo Renn nato ad Ottobre.

Si parla, quindi, di famiglie molte numerose ma i cantanti vogliono essere padri presenti e premurosi così come ha dichiarato Ricky: “All’improvviso devi pensare a come far stare quattro persone in più. I seggiolini, le valige, le loro cose. Sull’aereo non ci stiamo, quindi dobbiamo trovare un pullman più grande e così via. Ma i miei figli sono praticamente nati in tour e ormai ci sono abituati. È anche divertente“.