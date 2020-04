Ricky Martin: le prime foto del quarto figlio

Quella di Ricky Martin è davvero una grande famiglia e il cantante ne è davvero orgogliosissimo! Con il marito Jwan Yosef, pittore e artista svedese di origini siriane, ha ben quattro figli: i gemelli Valentino e Matteo, avuti tramite madre surrogata quando ancora era single, Lucia e l’ultimo arrivato Renn.

Il cantante portoricano aveva dato il lieto annuncio lo scorso settembre dal palco della Human Rights Campaign National Dinner salutando affettuosamente il marito in platea: “Siamo incinti. Siamo in dolce attesa… amo le grandi famiglie!“.

Il piccolo Renn è nato ad ottobre e Ricky aveva condiviso la sua gioia con tutti i fan pubblicando su Instagram un dolce scatto in cui il neonato era in braccio a lui e a Jwan.

Ieri per la prima volta la star della musica latina ha postato nuove tenere foto del bellissimo bebè che sorride tra le sue braccia. Poche parole a commentare gli scatti: “Ecco qui Renn Martin-Yosef. Il piccolo di casa“. I fan sono, ovviamente, andati in visibilio tra like e commenti di congratulazioni.

Dal canto suo, Ricky non potrebbe essere più felice di avere una famiglia così numerosa: “La gioia più grande? I miei bambini che quando torno a casa corrono verso la porta gridando: Papà, papà, bentornato! Certo, ora in casa non dorme più nessuno, però è davvero tutto molto bello“.