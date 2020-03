Michelle Hunziker: la dedica dolcissima alla mamma in quarantena

Michelle Hunziker sta trascorrendo la quarantena a Bergamo con il marito Tomaso Trussardi, le sue bimbe Sole e Celeste, la primogenita Aurora con il fidanzato Goffredo Cerza e Sara Daniele, figlia di Pino e migliore amica di Aurora.

Su Instagram la showgirl sta documentando i momenti divertenti con cui intrattiene la famiglia, ma non ha dimenticato la madre Ineke che invece sta trascorrendo l’isolamento per evitare quanto più possibile il contagio da Coranavirus.

Con un post dolcissimo Michelle ha lanciato un messaggio alla mamma a corredo di uno scatto in cui la donna sorride accanto ad una delle sue bimbe: “Non vedo la mia mamma da almeno 20 giorni… Si è giustamente tappata in casa come tutti ed è a rischio a causa della sua età. Abbiamo evitato qualsiasi possibilità di contagio per lei… Mi manca tanto e i miei pensieri vanno quotidianamente a tutte le persone che stanno facendo questa quarantena sole tra le mura delle proprie abitazioni“.

La Hunziker ha, così, colto l’occasione per invitare tutti a far sentire la propria vicinanza anche con una semplice telefonata a chi è da solo a casa: “Cerchiamo di chiamare tutti i giorni i nostri amici e i nostri parenti che hanno davvero tanto tempo per pensare e per rimuginare… mettiamolo in agenda, tanto non abbiamo appuntamenti in questo periodo!!! Non facciamoli cadere nello sconforto. Cerchiamo tutti di farli ridere e di distrarli il più possibile… è fondamentale. Loro non hanno nessuno da abbracciare o da baciare in casa. Pian piano torneremo alla socialità, allo stare insieme… forse in maniera diversa non lo so, ma saremo sicuramente tutti profondamente cambiati dentro… IN MEGLIO. Vi voglio bene“.