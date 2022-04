“Our lil fashion killa on da cover of VOGUE!!”, ha scritto Rihanna su Instagram, a corredo degli scatti di Annie Leibovitz, fotografa ritrattista statunitense, che ha immortalato la popstar incinta sulle pagine di Vogue, in una tutina premaman rossa in pizzo, ma non solo.

Il risultato è semplicemente splendido. Durante la sua gravidanza, Riri è riuscita a fare qualcosa di davvero profondo e straordinario per il mondo della moda e del trendsetting, riscrivendone le regole da sola e sfoggiando un look da urlo dopo l’altro.

Sui social ha soprannominato il nascituro “Fashion Killa“, in riferimento all’omonimo brano del 2013, in collaborazione con, A$AP Rocky, il rapper, compagno e futuro padre di suo figlio. Una dedica davvero romantica, considerato che all’epoca del featuring, uno dei primi della loro carriera, i due non stavano ancora insieme e non lo sarebbero stati per molto tempo.

Per il numero di maggio di Vogue, come riportato su Instagram da Vogue Magazine, Rihanna parla di moda, amore e di cosa significhi, per lei, essere incinta sotto gli occhi di tutto il mondo. “È troppo divertente vestirsi bene. Non lascerò che quella parte scompaia perché il mio corpo sta cambiando“, ha detto la star e imprenditrice delle Barbados. Inoltre, un piccolo aggiornamento sul disco tanto atteso, di cui i suoi fan le chiedono notizie dal 2016, anno di uscita del suo ultimo album e capolavoro, Anti.