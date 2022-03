Stupisce ancora Rihanna con il suo bellissimo pancione in bella mostra e questa volta luminoso come i diamanti. La cantante, da quando ha annunciato la sua gravidanza con il rapper Asap Rocky, non ha perso una sola occasione per farsi ammirare con look premaman veramente favolosi.

Anche per il lancio della nuova linea beauty di FENTY a Los Angeles, si è presentata con un outfit scintillante che celebra le sue nuove curve femminili e tutta la sua bellezza. Il pancione di Rihanna adornato da diamanti e come recita la didascalia della foto sulla pagina Instagram del brand “Mamma Ri era tutta sorrisi e look perfetto” .

Un look argento firmato Coperni, dritto dritto dalla collezione Primavera/Estate 2022. Un crop top incrociato e drappeggiato in spandex, maniche lunghe e abbinato a una scintillante maxi skirt ricamata e tempestata di paillettes. Il tocco in più lo ha dato la cintura-gioiello griffata Messika che contorna il pancione dell’artista barbadiana.

Ed è subito Shine bright like a diamond, proprio come Rihanna cantava nel brano del 2012. La dolce attesa le dona: in un’intervista a People aveva dichiarato di essere felice di non doversi più preoccupare del suo corpo e se si sente un po’ goffa per via del pancione pensa subito “chi se ne importa! Aspetto un bambino”.

Proprio lei che delle forme femminili si è fatta portabandiera e ha celebrato con le sue linee tutte le tipologie di donne, dando risalto e valore a ognuna. All’evento è apparsa felice e sorridente, pronta a farsi immortalare con le decine di fan accorsi allo store per vederla e celebrarla. Sul web, infatti, sono decine le foto che la ritraggono durante la serata, sempre perfetta col suo sorriso dolcissimo.