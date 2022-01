Tra le pop star più amate al mondo, Rihanna è da sempre considerata anche un’icona di stile. Con i suoi outfit stravaganti, sensuali, super glamour, ma anche casual e più sportivi, Riri ispira milioni di fan in tutto il mondo. E lo ha fatto ancora una volta con un look decisamente eccentrico, ma che ci insegna come capi anche molto diversi e distanti tra loro possano in realtà essere abbinati per creare qualcosa di nuovo e originale.

La cantante è stata infatti paparazzata mentre era intenta a raggiungere il suo fidanzato A$AP Rocky nel suo studio di registrazione, sfoggiando un outfit coloratissimo e molto particolare, dall’effetto “wow” assicurato. Rihanna ha indossato una maglia sportiva di un turchese e un arancione molto accesi, simile a quelle che indossano i giocatori di football o di hockey negli States, portata come se fosse un abito: la maglia è infatti oversize, e la pop star ha scelto di portarla senza pantaloni al di sotto, visto che le arriva a metà coscia. Al di sopra un parka marrone, anch’esso oversize, con l’interno foderato da una stoffa arancione.

Ma ciò che stupisce è l’abbinamento di questo look con un paio di elegantissimi opera gloves (i cosiddetti guanti da opera) in pelle firmati Prada, lunghi fin sopra il gomito, di una tonalità di arancione ancora più sgargiante, ad una pochette (arancione, ovviamente) Goyard e ad un paio di sandali neri dal tacco a spillo e con un cinturino gioiello ad avvolgere la caviglia. Insomma, pare che Rihanna abbia lanciato il trend del cosiddetto mix and match, lasciando tutti a bocca aperta scegliendo e abbinando pezzi così particolari e così (apparentemente) lontani tra loro.

E non è la prima volta: già in un’altra occasione, sempre in compagnia del fidanzato, Riri ha sfoggiato un outfit simile al precedente. Anche in questo caso la cantante ha indossato una maglia da football come fosse un vestito, una giacca rossa firmata Balenciaga (molto) oversize, un cappellino da baseball e un paio di guanti Miu Miu celesti, simili a quelli da sci. Il tutto abbinato agli stessi sandali gioiello e ad un paio di scintillanti orecchini pendenti Saint Laurent.