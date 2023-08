La risposta epica di Aurora Ramazzotti a chi la insulta per la foto nuda sui social

La presenza di Aurora Ramazzotti sui social è praticamente quotidiana, a volte anche eccessiva secondo alcuni follower, che non mancano di farglielo notare, non sempre in modo così accomodante. Il carattere alla figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti non manca di certo, proprio per questo quando lei lo ritiene necessario arriva a ribattere con grande sicurezza.

È quello che ha fatto anche nelle ultime ore dopo avere postato uno scatto realizzato in vacanza che sta facendo non poco discutere. Qui la vediamo completamente senza veli, anche se di profilo, proprio per questo non si riesce a vedere niente. Tanto è bastato però per scatenare la reazione di chi ritiene poco adatte queste foto per chi è da poco diventata mamma.

“Questione di stile ed eleganza. Che senso ha questa foto? C’è bisogno di mostrarsi nuda?”, le ha scritto un utente. “Non ha ereditato il talento del papà, né la bellezza della mamma, quindi qualcosa deve pur fare per mantenersi a galla”, è invece il pensiero di un altro.

Non è tardata ad arrivare la risposta di Aurora Ramazzotti, che ha deciso di utilizzare la sua consueta verve ironica in una delle sue Instagram Stories, ma conferma di come abbia evitato di avere toni sopra le righe: “I 0,3 secondi di stallo dedicati all’inserimento della foto nuda nel carosello caratterizzati da un fugace benché fastidioso dubbio precipitosamente cancellato dalla felicità stessa di causare indignazione in determinati soggetti e poi onestamente dal fatto che non me ne frega davvero una minchia”, ha scritto la Ramazzotti in una storia. Citando uno dei messaggi critici, che recitava: “Sei totalmente libera… non tutto ciò che è libero è lecito… bisognerebbe iniziare ad avere qualche limite. Detto questo Aurora spero di aver stuzzicato la tua mente. Per favore pensaci sei molto carina ma a volte ti perdi in un bicchiere d’acqua”,

Successivamente la 26enne ha pubblicato la foto di un bicchiere d’acqua con il suo viso dentro e successivamente lo scatto di Mahmood nudo in mezzo al mare, scrivendo: “Mi segnalano un Mahmood che si perde in molto più di un bicchiere d’acqua”.

Insoma, le polemiche non fanno proprio per lei, ora lei desidera innanzitutto concentrarsi sulla sua famiglia, che le sta regalando non poche soddisfazioni.