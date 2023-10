Il ritorno dell'intramontabile ombretto blu pastello

Nel mondo della bellezza, le tendenze sono cicliche e spesso ciò che era di moda in passato fa un ritorno trionfante. È il caso dell’ombretto blu pastello, una tonalità che ha catturato l’immaginazione delle donne di tutto il mondo in diverse epoche. È infatti tornato alla ribalta, riconquistando il suo status di icona della bellezza. Da quando Barbie ha fatto il suo debutto nel 1959 con il suo iconico costume a righe e l’ombretto blu pastello, questa tonalità celeste ha avuto il suo momento di gloria in ogni decennio.

Vi raccomandiamo... 3 palette trucco ispirate ai colori baby blues e rosa pastello

Uno sguardo al passato: le origini dell’ombretto blu

Tra la fine degli anni ’90 e l’inizio degli anni 2000, l’ombretto blu ha raggiunto nuovi vertici di popolarità, facendo parte dei trucchi di icone come Beyoncé, Christina Aguilera o Pamela Anderson. Questa tonalità fresca e vibrante ha catturato l’immaginazione di molte donne, diventando un simbolo di stile audace e distinto.

Tuttavia, a metà degli anni 2000, le tonalità più calde, nude e terrose hanno iniziato a soppiantare i colori freddi e i metallizzati, relegando l’ombretto blu pastello in un angolo, o meglio, sul fondo del cassetto dei cosmetici. Ma come spesso accade con la moda e il ciclo delle tendenze che si ripetono, era solo una questione di tempo prima che questa tonalità tornasse a dominare la scena della bellezza.

Oggi, infatti, l’ombretto blu pastello è di nuovo sotto i riflettori, ma con una rivisitazione moderna. I look dettagliati con ombre perfettamente sfumate hanno ceduto il passo a look più semplici, sperimentali e informali. Un tocco di colore che può fare la differenza in pochi istanti.

Gli ombretti blu pastello da provare

Collistar - Palette 4 Ombretti Colore Intenso 02 Incanto Marino Set di 4 ombretti in polvere dalla texture setosa e a lunga tenuta. Piccola palette con specchio e applicatore a doppia punta 27 € su Amazon Pro lunga tenuta Contro Nessuno

Una delle ragioni del suo ritorno è la sua versatilità. L’ombretto blu pastello può essere utilizzato in molte varianti: da un look leggero e naturale a uno più audace e drammatico. Si presta bene per essere utilizzato come punto focale del trucco degli occhi o semplicemente per aggiungere un tocco di colore agli angoli esterni delle palpebre. E se non sai quale tonalità di blu usare, questa palette può fare al caso tuo: Include uno specchietto, un pennellino per applicarlo e 4 tonalità che accontentano tutti i gusti e offrono una vasta gamma di possibilità.

Boobeen - Matita Ombretto Crayon Impermeabile Matitone ombretto color blu pastello, ideale per un trucco occhi intenso e sfumato. 9 € su Amazon Pro waterproof Contro Nessuno

Per ottenere il massimo da questa tendenza, è importante scegliere una formula di alta qualità che assicuri una buona pigmentazione e una lunga tenuta. Diversi marchi offrono ombretti blu pastello di alta qualità che possono aiutarti a creare look mozzafiato. Dalle classiche cialde ai matitoni, come questo. La scelta è ampia.

Palette Revolution Reloaded - Pan di Zucchero Palette di 15 cialde di ombretti dai colori pastello 5 € su Amazon Pro ideali per chi cerca colori pastello Contro Nessuno

Inoltre, l’ombretto blu pastello può essere abbinato a molte altre tonalità, come il rosa, il viola, il grigio e il beige, per creare combinazioni di colori uniche e affascinanti. Se desideri sperimentare con il trucco degli occhi e aggiungere un tocco di colore al tuo look quotidiano, l’ombretto blu pastello è la scelta perfetta e una palette con diverse nuance potrebbe aiutarti.

L’ombretto blu pastello è dunque una tendenza intramontabile che ha fatto un ritorno trionfante nelle passerelle e nelle strade di tutto il mondo, dimostrando che il mondo della bellezza è sempre in evoluzione, ma le vecchie tendenze possono tornare a brillare con nuova vita.