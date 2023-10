La rivelazione Emanuel Lo: "Io e Giorgia ci siamo lasciati per un periodo"

Maria De Filippi ha deciso di confermare Emanuel Lo in veste di insegnante di danza ad Amici, pienamente soddisfatta dell’apporto da lui dato nella scorsa edizione, dove nella fase serale del programma ha costituito una coppia davvero affiatatissima con Lorella Cuccarini. Il coreografo cerca sempre di fare il possibile per seguire i ragazzi nel loro percorso di crescita con un atteggiamento che viene apprezzato da molti di loro ed è anche per questo che è riuscito a entrare nel cuore del pubblico.

È stato proprio per motivi lavorativi che ha avuto modo di conoscere Giorgia, con cui è nato un grande amore, nonostante inizialmente entrambi non volessero mischiare sentimenti e professione. Dalla loro unione è nato un figlio, Samuel, che oggi ha 13 anni.

Anche loro in passato hanno però vissuto un momento difficile, pur non avendone mai parlato ufficialmente. È lui stesso a uscire allo scoperto e a parlarne per la prima volta a Silvia Toffanin, ospite di Verissimo: “Ci siamo anche lasciati, non ci siamo fatti mancare niente, la separazione, il rincontro, l’odio, l’amore, la vicinanza, la lontananza” – ha detto.

Ancora adesso Emanuel Lo ha un ricordo vivido del primo incontro con la cantante, che risale al 1995: “Io di quel Sanremo là ho ascoltato solo la sua canzone perché io ho ascoltavo determinate sonorità e lei mi aveva catturato. Poi io l’ho vista in un Festivalbar, io ero lì con Paola e Chiara e lei cantava Spirito Libero, ma non mi avvicinai, non mi presentai. Io però la ripresi con una telecamera che mi portavo sempre dietro e la ripresi mentre mangiava… E io per due anni ho pensato a quel momento“.

Ben presto però entrambi si sono resi conto della grande sintonia che era nata tra loro: “Poi ci siamo incontrati sul set del video di Spirito Libero, il regista era Tommassini e io ero il vice-coreografo e lì ho capito che c’era un’alchimia fortissima e ricambiata. Io che sono sempre molto professionale le chiesi se potevo fotografarla. quando uscimmo dalla sala prove riuscii ad avere la sua mail, non ebbi il coraggio di chiederle il numero, e le scrissi le mie sensazioni e lei mi rispose ‘Sei troppo giovane per me e non potrebbe mai funzionare’, perché nell’email c’era il numero 78, quindi lei credeva che io fossi nato nel 78 e invece io sono del 79, ma non potevo dirglielo. Quindi lei per i primi due anni pensava che io fossi del 78 e invece sono del 79, quando glielo dissi lei mi rimproverò dicendomi: ‘Mi hai detto una bugia!’. Ma io come potevo dirle la verità? Non avrei avuto possibilità” – ha concluso.