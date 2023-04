Giorgia ricorda la scomparsa di Alex Baroni

Giorgia Todrani ricorda sui social l’anniversario di morte dell’ex compagno e cantautore Alex Baroni, venuto a mancare per via di un tragico incidente motociclistico che non gli lasciò scampo.

Ogni 13 aprile, da 21 anni, la cantante celebra il ricordo di Alex Baroni e dell’amore incompiuto che provava per lui, parlando apertamente di un sentimento che non si è mai sbiadito negli anni.

L’ex compagno, infatti, è stato protagonista di numerosi brani musicali dell’artista romana, come Cambiare e La distanza di un amore, per poi volergli dedicare un’intera raccolta nel 2002.

“Oggi è l’anniversario di un maledetto giorno, il tempo vola, i sentimenti e i ricordi no, restano”, commenta la cantante in un post pubblicato su Twitter. La storia d’amore tra i due ha inizio nel 1997, lo stesso anno in cui Alex Baroni vinse Sanremo Giovani e durò per 5 anni, fino al giorno del terribile incidente.

Nel 2003 la cantante omaggiò ulteriormente il ricordo del compagno esibendosi a Sanremo con il pezzo Gocce di memoria, pensato per il film La finestra di fronte di Ferzan Ozpetek.

Il brano riscosse enorme successo e fu il singolo più venduto di quell’anno: “Siamo anime in una storia incancellabile”, queste le parole che descrivono l’amore incrollabile di Giorgia per Alex Baroni, versi struggenti che trasmettono ancora oggi la genuinità di quel sentimento.

Il dolore e la commozione in memoria del cantautore restano intatti tra le parole di Giorgia che, anche oggi, in una storia pubblicata su Instagram, condivide il brano In my life dei Beatles, cantato dalla voce di Alex: “Ci sono luoghi che ricorderò per tutta la vita anche se qualcuno è cambiato. Qualcuno per sempre, non per il meglio. Qualcuno se n’è andato, qualcuno è restato”, recita il testo della canzone.