Non si placano le polemiche dopo il deplorevole comportamento di alcuni fan che, in occasione della camera ardente allestita per porgere un ultimo saluto a Maurizio Costanzo, non si sono fatti scrupoli e, con davvero pochissimo tatto, hanno chiesto un selfie a Maria De Filippi.

Alle surreali richieste dei suoi fan, la conduttrice si è mostrata disponibile, prestandosi con garbo agli indelicati scatti. Scene, in ogni caso, assurde, che hanno fatto il giro del web e scatenato la reazione di vip più o meno vicini a De Filippi. Selvaggia Lucarelli non ha usato mezze misure e, postando un video con un’enorme emoticon sul volto dell’indelicata fan, ha commentato duramente:

Quei tizi lì che chiedono il selfie a Maria non sono poi così diversi da tanti altri che vedo tutti i giorni muoversi con lo stesso egotismo. Il selfie con la vedova famosa. Non perdo neppure tempo a dire qualcosa su quella gente perché ci somiglia più di quanto crediamo, ma penso a Maria De Filippi e all’enorme sforzo di dare a chi chiede con violenza, in quelle ore in cui hai dato fondo anche alle riserve. Per me era un vaffa al primo telefono che vedevo davanti.

Rita Dalla Chiesa non ci sta e, postando senza censura uno dei selfie, scrive: “Questa è la faccia di chi ha voluto farsi un selfie con Maria… Chi lo riconosce lo eviti. Per sempre”, mentre sotto il post di Selvaggia Lucarelli aggiunge: “Esatto e non bisogna nascondergli la faccia… ma ingrandirla e farla riconoscere a più persone possibili. Ha violentato il dolore”.

Dello stesso tenore anche il commento di Sabrina Ferilli, grandissima amica di Maria De Filippi, sotto al post di Lucarelli: “Non è educazione certe cose non si fanno”. Vaffa? “Ma come minimo. Perché se a casa non ti hanno insegnato l’educazione non credo te la possa insegnare io. Però almeno ti farei capire che non si fa”.