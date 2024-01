La dolce dedica di Ryan Gosling a Eva Mendes: "È la ragazza dei miei sogni"

Ryan Gosling non smette di farci sognare. Durante il suo discorso al Santa Barbara International Film Festival, nel quale ha ritirato il Kirk Douglas Award For Excellence in Film, l’attore ha dedicato un dolce pensiero alla sua compagna, Eva Mendes.

“La cosa più importante è che ho incontrato la ragazza dei miei sogni, Eva Mendes, e ho avuto due bambine meravigliose”, ha detto, prima di lasciarsi andare a un commovente discorso nel quale ha ringraziato il cinema per tutte le opportunità che gli ha donato:

Sognavo di fare film un giorno, e ora i film hanno reso la mia vita un sogno. Per come la vedo io, non è possibile che io abbia contribuito al cinema neppure la metà di quanto il cinema ha fatto per me. Ma l’idea di aver contraccambiato, anche solo in parte, è un onore troppo grande per essere espresso.

Ryan Gosling ed Eva Mendes, rispettivamente 43 e 49 anni, si erano conosciuti proprio sul set: nel 2011, entrambi avevano preso parte al film Come un tuono nei panni dell’ex coppia Luke e Romina. Incontro che, per i due, fu un vero e proprio colpo di fulmine.

“Non pensavo ad avere figli prima di incontrare Eva, ma dopo averla incontrata, ho capito che semplicemente non volevo avere figli senza di lei”, ha detto l’attore a GQ nel 2023. “Ci sono stati momenti in ‘Come un tuono’ dove fingevamo di essere una famiglia, ma io non volevo più che fosse finta”.

Insieme, i due hanno avuto due figlie: Esmeralda Amada, di 9 anni, e Amada Lee, di 7. Ma questa non è la prima volta che Ryan Gosling omaggia la compagna in pubblico. Alla premier del colossal Barbie l’attore, che ha interpretato il ruolo di Ken, si è presentato con una collana con la lettera ‘E’ nel tipico font di Mattel. Alla domanda di un giornalista su cosa significasse la lettera, la star aveva risposto: “Eva!”.