Siete in cerca di un paio di pantaloni che possano accompagnarvi durante l’inverno 2022? Quelli sfoggiati da Sabrina Ferilli potrebbero proprio fare al caso vostro. L’attrice e donna di spettacolo italiana, infatti, ha condiviso con i suoi follower, su Instagram, uno scatto che la ritrae con un outfit davvero speciale, super trendy ma anche molto comodo, adatto a chiunque voglia affrontare il nuovo anno con stile senza rinunciare ad abiti confortevoli.

“I n alto, vicino alle nuvole“, ha scritto Sabrina Ferilli a corredo della foto che ha conquistato i suoi fan. Nello scatto si mostra con indosso un maglioncino di lana blu elettrico molto avvolgente e con un paio di pantaloni neri, a sigaretta e di pelle semplicemente stupendi. Ai piedi delle decolleté nere a punta, che slanciano la sua figura.

Questo capo è perfetto sia per una giornata in ufficio sia per una serata speciale con le amiche o il partner, basta giocare con gli accessori.

Un top crop o una camicia elegante per un tocco di classe in più e le immancabili decolleté o degli stivali con tacco (come fa Sabrina Ferilli), oppure stemperare con una t-shirt o un maglioncino e abbinare delle sneakers o a degli stivaletti bassi.

Nella foto, Sabrina Ferilli è apparsa al top: il maglioncino creava un contrasto deciso con i pantaloni neri in pelle lucida semplicemente perfetti, mentre le decolleté mettevano in risalto la caviglia, accentuata anche dal lieve spacco elegante alla fine del pantalone. A completare l’outfit un trucco leggero e capelli acconciati in morbide onde lasciati sciolti sulle spalle. Un look unico e davvero trendy.