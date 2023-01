Una storia bizzarra, che arriva direttamente dal Michigan, sta facendo nelle ultime ore il giro del web. Il pastore Gerald Johnson, che su TikTok conta più di 70mila seguaci, ha affermato di essere disceso all’inferno e di avervi visto cose sconvolgenti. Ma non è tutto: secondo quanto ha dichiarato in un video diventato virale sulla piattaforma, ci sarebbe una sezione dell’inferno in cui risuonerebbe della musica. In particolare, i demoni lì presenti canterebbero Umbrella di Rihanna, il brano del 2007 in collaborazione con Jay-Z.

Johnson, all’inizio del filmato, ha sostenuto di aver avuto un infarto nel 2016, che l’avrebbe condotto fino al centro della Terra:

Ci sono stato ed è reale, ma non auguro a nessuno di andarci. Ho avuto un infarto anni fa e il mio spirito ha lasciato il mio corpo. Sono sceso letteralmente al centro della Terra. Figli miei, è lì che si trova l’inferno e Gesù l’ha detto nelle scritture. Le cose che ho visto sono indescrivibili. Scusate se mi emoziono, ma è stata un’esperienza terribile, una delle cose che ho visto mi ha lasciato senza parole.

Il sacerdote ha continuato il racconto descrivendo le vicende ultraterrene a cui ha assistito:

Ho visto un uomo che camminava a quattro zampe come un cane e veniva bruciato dalla testa ai piedi. Aveva gli occhi sporgenti e portava catene al collo. Un demone infernale teneva queste catene.

Poi, si è soffermato sulla parte che più ha attirato l’attenzione degli utenti del web:

Poi c’è stata un’altra cosa che mi ha lasciato senza fiato. C’è una sezione specifica dell’inferno dove viene suonata della musica. E si tratta della stessa musica che viene suonata qui sulla Terra. Ma non sono le popstar a cantarla, ma dei demoni. Sono però gli stessi testi che ascoltiamo qui. E infatti qui sulla Terra molti testi delle canzoni sono ispirati dai demoni. Molti autori fumano per sballarsi e avere ispirazione per i loro testi e così aprono le porte all’inferno.

E ancora: