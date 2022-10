Sara Manfuso accusa Ciacci "Mi hai toccata", Signorini la caccia dallo studio

Qualche giorno fa Sara Manfuso ha abbandonato ufficialmente la settima edizione del Grande Fratello Vip. In un primo momento la motivazione del gesto era stata giustificata dalla brutta vicenda di bullismo che ha riguardato Marco Bellavia. La moglie dell’ex deputato Andrea Romano, da sempre in prima linea contro le violenze di ogni genere, non se l’è sentita di continuare dopo un’accusa così pesante per tutti ma in particolare per lei. La decisione, più volte annunciata, è diventata così definitiva. La realtà, a quanto pare però, aveva tutt’altro sapore.

Nella puntata del Gf Vip andata in onda giovedì 6 ottobre, Sara Manfuso ha raccontato una storia che ha lasciato a bocca aperta Alfonso Signorini. La giornalista ha attaccato duramente il conduttore del programma, accusandolo di non averla tutelata in seguito a un episodio di violenza sessuale, perpetrato ai suoi danni da Giovanni Ciacci. Il direttore di Chi è letteralmente caduto dalla nuvole. Manfuso ha raccontato che Ciacci le ha toccato il sedere. In un primo momento la donna, umiliata e confusa, ha reagito con una finta risata.

Giovanni Ciacci interviene affermando di averle già chiesto scusa per il gesto casuale e inavvertito ma Alfonso Signorini non ci sta. Giudica la reazione di Sara Manfuso del tutto inappropriata, “Io se uno mi tocca il sedere gli tiro un ceffone. La tua è solo retorica. Potevi trovare una ragione migliore per uscire dalla casa”. Il conduttore non capisce il perché la donna si sia messa a ridere con leggerezza in quel momento, visto che parla di una presunta violenza. L’influencer ribatte: “Mi stai giudicando per la mia reazione. È come quando dopo una violenza sessuale ti chiedono perché non hai denunciato subito”. A questo punto Signorini, visibilmente alterato, le intima di lasciare lo studio: “Grazie per avermi preso per i fondelli, ora puoi uscire dallo studio”. Cala così il sipario sulla partecipazione di Sara Manfuso al reality di Canale 5.