Chi è Sara Manfuso: la mediatrice del Grande Fratello Vip 7 tra Elenoire e Salatino

L’abbiamo vista nei giorni scorsi nel tentativo, poi andato a buon fine, di mediare tra Elenoire Ferruzzi e Luca Salatino che sono stati protagonisti del primo vero importante scontro all’interno della casa del Grande Fratello Vip. A molti è venuto il sospetto che il battibecco fosse una montatura per quanto fosse assurdo. Elenoire Ferruzzi infatti sosteneva di aver avuto segnali espliciti di un interesse, oltre l’amicizia, da parte di Luca Salatino. Siamo sicuri che questo scontro non sia passato inosservato a Sonia Bruganelli che nella prossima puntata avrà molto da dire.

Lo chef, ex tronista di Uomini e Donne, ha invece cercato di evitare malintesi con la fidanzata fuori la casa e, allo stesso tempo, non subire le accuse di omotransfobia. Al centro Sara Manfuso che ha prima ascoltato le confidenze di Elenoire Ferruzzi e in un secondo momento ha cercato di capire le ragioni dell’allontanamento di Salatino, ma chi è Sara Manfuso? I più attenti l’avranno vista in alcune trasmissioni Mediaset come ospite fisso a parlare soprattutto di attualità e politica. Arriva dalla provincia di Frosinone, in particolare Cassino. Città che lascia per trasferirsi a Roma quando inizia a frequentare Alfredo D’Attorre, ai tempi deputato del Pd.

Poco dopo la nascita della loro bimba Lucrezia, che ora ha 9 anni, la storia tra i due naufraga. Questo però è anche il periodo in cui inizia ad uscire dall’anonimato e ad apparire in TV, in qualche prima intervista rilasciata prendeva “bonariamente” in giro Alfredo D’Attorre. Poco dopo la fine di quella storia inizia quella con un altro nome forte del Pd: Andrea Romano, con cui convola a nozze in segreto alla fine del 2020. Nel mezzo comparsate TV e qualche pubblicità rivolta soprattutto a cliniche estetiche, non ha mai negato il ricorso alla chirurgia estetica.