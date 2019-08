Scarpe alte, i trucchi per non sentire dolore

I tacchi alti sono sinonimo di eleganza, sensualità, stile, ma solo finché non bisogna portarli a lungo; allora, infatti, fanno venire in mente soprattutto piedi dolenti: per questo abbiamo pensato a un decalogo con i trucchi per non sentire dolore quando si portano le scarpe alte.

Che si indossino per un’occasione speciale, per un look da cerimonia, per una giornata in ufficio, i tacchi slanciano la figura, rendono sinuosa la silhouette, fanno sentire più sicure di sé. Sono, insomma, un potente alleato, anche simbolico, della femminilità e di un aspetto piacente.

Che siano a spillo, a stiletto, larghi, con zeppa, però, i tacchi alti mettono il piede in una posizione poco naturale.

Tacchi alti e salute

Indossare scarpe alte per molto tempo può comportare diversi problemi di salute, tra cui:

Dolori alla zona lombare; Lombosciatalgia; Dolori alle ginocchia; Alluce valgo; Calli.

Il tacco ideale, secondo gli ortopedici, è di 2 o 3 centimetri, perché permette al piedi di mantenere il giusto assetto articolare e una postura naturale (anche meglio di una suola completamente piatta).

Naturalmente, se portati con parsimonia, ogni tanto, per occasioni particolari, i tacchi alti, da 10, 11, 12 centimetri, non avranno il tempo di fare danni alla postura. Sì alle scarpe alte, quindi, ma non sempre.

I trucchi per non sentire dolore con le scarpe alte

Non importa quanto spesso si portino i tacchi alti: quando si indossano a lungo, per un matrimonio, per una giornata di riunioni, per una serata fuori con le amiche, i dolori ai piedi non mancheranno.

Ecco i consigli per ridurli e portare i tacchi alti senza soffrire (troppo):