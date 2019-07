Sandali con tacco: idee di outfit casual ed eleganti

Immancabili, i sandali con tacco permettono abbinamenti perfetti per look da giorno e da sera anche secondo le tendenze della moda Primavera-Estate 2019: sono tanti gli outfit casual ed eleganti da poter comporre durante la stagione più calda.

Sono ideali per l’ufficio, con tacco largo e squadrato, da indossare con abiti in stampa floreale, a pois o animalier, ma anche per cerimonie e cene formali, declinati in modelli con stiletto o in altezze vertiginose con plateau.

Ecco qualche tip della redazione per creare outfit casual ed eleganti con i sandali con tacco.

Saldali con tacco: outfit casual

Lo chemisier midi di Zara con colletto e maniche lunghe è in Tencel Lyocell, una fibra che deriva dal legno di boschi gestiti in modo sostenibile (il brand ne garantisce la riforestazione). Si può abbinare con i sandali con tacco largo di Diffusione Tessile con maxi fibbia a decoro (qui per acquistare) e la borsa di Emile Levine, in vendita in esclusiva su Net-a-porter.com, fatta a mano con tinte naturali, in cotone-voile e manici di bambù.

Il miniabito di Mango a stampa floreale è in tessuto fluido senza maniche con scollo e fiocco decorativo. È perfetto con i sandali in rafia di Carrie Forbes senza lacci e con la punta aperta e la borsa a secchiello di Liu Jo con motivo a righe e logo dorato.

Outfit eleganti con i sandali con il tacco

In jersey stretch l’abito attillato nero di Paco Rabanne da indossare con i sandali in satin nero di Michael Kors con plateau, tacco vertiginoso e cinturino a T (qui per acquistare). Come borsa? La “Zadie” beige di Loeffler Randall rivestita di piume.

È in maglia semilucida l’abito H&M dalla lunghezza al ginocchio con maniche corte ad aletta e gonna svasata e plissettata. Da abbinare i sandali bianchi con tacco a spillo e il cinturino di Stella McCartney e la Pasticcino Bag, la super clutch di Weekend Max Mara in tessuto jacquard, con interno in microfibra e comoda tasca portaoggetti. La doppia chiusura metallica con maxi sfere personalizzate.